Этот металл используют в медицине, при строительстве космических кораблей, а также и при создании ювелирных украшений.

На данный момент Казахстан является единственным экспортером осмия-187, который считают самым дорогим металлом на планете. По состоянию на 2025 год его стоимость за один грамм может достигать до 10 000 долларов, пишет el.kz.

Сообщается, что осмий-187 относится к редким изотопам, это серебристо-белый с голубым оттенком металл. Такая астрономическая стоимость этого металла связана не только с его красотой, но и с ограниченным доступом. Например, как сообщает издание, еще до того, как Казахстан начал его экспортировать, цена осмия-187 за грамм могла достигать 100 или даже 200 тысяч долларов.

Однако, как отмечается, Казахстан, как единственная страна-экспортер, смог стабилизировать рынок, хотя все равно этот металл сейчас в 300 раз дороже золота и в 400 раз за платину.

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Указывается, что главным источником добычи осмия-187 в Казахстане служат месторождения руды, находящиеся в Улитауской области. Там этот металл содержится в уникальной концентрации - из 100 граммов руды можно получить лишь 0,02% осмия, что считается лучшим показателем в мире.

Процесс добычи и очистки этого металла крайне сложный. Поскольку в необработанном виде осмий-187 токсичен, этот процесс требует чрезвычайной точности, передовых технологий и строгого контроля.

Как отмечает издание, осмий-187 настолько ценится не только из-за редкости, но и за счет своих уникальных свойств. Осмиевые сплавы используют для создания сверхпрочных деталей, в частности, при строительстве космических кораблей.

Также в материале указано, что этот металл служит катализатором при синтезе лекарств, таких как коритизон, и его используют в медицинских имплантатах. Более того, кристаллы осмия, напоминающие россыпь бриллиантов, используют при создании эксклюзивных украшений.

Новости о других полезных ископаемых

Ранее УНИАН сообщал, что в мире стремительно растет спрос на медь и, согласно прогнозу, к 2040 году он может повыситься на 50%.

Также мы писали, что ученым удалось найти способ создавать золото в лаборатории, но пока что этот способ остается теоретическим, а не практическим.

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