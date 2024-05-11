Большинство "соковых продуктов" на самом деле являются подслащенными напитками, поэтому необходимо выбирать только натуральные соки.

Сок является продуктом, который можно пить в любое время суток - после тренировки, во время перекуса или добавлять в тропический смузи. Несмотря на то, что фрукты и овощи в питьевом виде кажутся полезными, есть много разных аспектов, которые необходимо учитывать, пишет Today.com.

В Министерстве сельского хозяйства США рассказали, что самым популярным фруктовым соком в Америке является апельсиновый. Однако в супермаркетах есть множество других вариантов, кроме апельсинового сока - от ягодного до арбузного, а также различные смеси и коктейли. Поэтому выбирать правильный сок важно, ведь он может означать разницу между источником питательных веществ или не более чем сахарной водой.

В издании отмечают, что большинство "соковых продуктов" на самом деле являются подслащенными напитками - обычно это вода с добавлением сахара, к примеру, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Поэтому необходимо смотреть на этикетку и выбирать только 100% сок, который содержит в себе много питательных веществ, посоветовали "Диетические рекомендации для американцев на 2020-2025 годы".

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Зарегистрированный диетолог Натали Риццо рассказывает, что некоторые виды сока можно добавить в здоровый рацион.

"Поскольку 100% сок изготавливается только из фруктов или овощей, он не содержит никакого добавленного сахара. Употребление сока - это хороший способ получить питательные вещества из пищи, если вы не можете удовлетворить свою ежедневную норму фруктов или овощей", - посоветовала Рицоо.

По словам зарегистрированного диетолога в Нью-Йорке Лизы Янг, питье сока является способом быстро получить питательные вещества, благодаря чему вам не придется прилагать много усилий, чтобы получить витамины.

Однако Янг добавила, что недостатком сока является то, что такой напиток имеет жидкие калории, поэтому он имеет меньше клетчатки, чем в обычных овощах или фруктах. Из-за этого вы не чувствуете сытости так же как когда пережевываете пищу.

Риццо советует при выборе сока выбирать продукты, на которых спереди написано "100% сок", а первым ингредиентом должен быть фрукт или овощ, однако желательно, чтобы это был один ингредиент. Янг подчеркнула, что в таком напитке будет натуральный сахар, поэтому там не должно быть никакого добавленного сахара.

Итак, диетологи советуют покупать три лучших варианта сока:

Гранатовый сок

Риццо заверила, что существует много исследований о пользе гранатового сока. Для его изготовления используется целый гранат, поэтому он содержит много полифенолов, или антиоксидантов, которые борются с воспалением.

"Исследования, финансируемые производителями гранатов, показывают, что ежедневное употребление сока имеет потенциальные преимущества для зрительной памяти у людей среднего и старшего возраста", - добавляют в материале.

Свекольный сок

По словам Риццо, свекольный сок содержит нитраты, то есть соединение, которое расщепляется в организме на оксид азота. Это средство является мощным для расширения сосудов, благодаря чему кровеносные сосуды открываются и увеличивают кровоток по всему телу.

Также было доказано, что свекольный сок сокращает время до истощения во время физических упражнений и снижает кровяное давление.

"Единственный минус в том, что свекольный сок не очень вкусный, поэтому многие люди употребляют его в концентрированном виде, чтобы получить пользу", - говорит диетолог.

Овощной сок с низким содержанием натрия

По словам Янг, такой сок содержит много антиоксидантов, а именно ликопин и витамин C. Кроме того, в нем есть много калия и низкое содержание калорий и сахара. Томатный сок также относится к этой категории, однако диетолог предпочитает смеси овощных соков.

Как правило, овощной сок соленый, поэтому лучше покупать его с низким содержанием натрия.

"Я пью его каждый день. Он действительно также (удовлетворяет) аппетит. Так что это отличный послеобеденный перекус", - заверила Янг.

Другие полезные соки

Терпкий вишневый сок

"Терпкий вишневый сок - один из моих любимых напитков, который я рекомендую спортсменам, поскольку доказано, что он уменьшает боль в мышцах", - отметила Риццо.

В свою очередь Янг посоветовала выбирать натуральный вишневый сок без добавления сахара. Также этот напиток считают естественным снотворным средством, ведь терпкая вишня содержит мелатонин и триптофан, которые помогают заснуть.

По словам Янг, из-за того, что такой сок является терпким, в него часто добавляют много сахара, такая же история с клюквенным соком, поэтому необходимо внимательно читать этикетку.

Апельсиновый или грейпфрутовый сок

Янг объяснила, что цитрусовые соки имеют очень высокое содержание витамина C, поэтому являются достаточно популярными. Она любит пить грейпфрутовый сок, однако предостерегает людей быть внимательными к его взаимодействию с лекарствами, в частности со статинами.

Риццо говорит, что апельсиновый сок из концентрата вполне можно пить, если он не содержит сахара.

Какой сок имеет меньше сахара

По словам Риццо, все 100% фруктовые соки содержат натуральный сахар, однако несладкий терпкий вишневый сок совсем не имеет сладкого вкуса. Овощной, в частности томатный сок имеет меньше сахара, чем другие варианты, отмечает Янг. Свекольный сок тоже имеет низкое содержание сахара.

Какие овощи и фрукты полезны для здоровья человека

Ранее диетологи назвали фрукты с низким содержанием сахара, которые стоит включить в рацион. В частности речь идет о лимонах и лаймах, авокадо, малине, киви, ежевике, клубнике и других.

"В одной чашке ежевики содержится всего 7 граммов натурального сахара и 8 граммов пищевых волокон. Ежевика также является источником фитохимических веществ (растительных соединений, которые борются с болезнями), в том числе и тех, которые предотвращают хронические заболевания и улучшают память", - отметила доктор медицинских наук, диетолог Колетт Мико.

Также специалисты рассказали о 12 овощах, которые имеют самое низкое содержание сахара. Среди них есть шпинат, сельдерей, салат, брокколи, цветная капуста, грибы, огурцы и другие.

"Овощи содержат клетчатку, которая помогает снизить влияние на уровень сахара в крови, и они богаты полезными витаминами, минералами и фитонутриентами", - заверила врач-диетолог Бьянка Тамбурелло.

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