Есть украинские "перлы", которые на русский язык без изменения перевести нельзя.

Во время полномасштабной войны очень актуальным стал вопрос, каких украинских слов нет в русском и какие поймут только украинцы. Благодаря им легко можно понять, перед вами носитель языка или, возможно, просто хорошо замаскированный противник.

Правда, некоторые украинцы тоже могут не знать все такие слова-"маркеры", особенно, если не увлекались чтением классической украинской литературы, - стоит помнить и об этом.

УНИАН решил разобраться, какие наши "перлы" не понять оккупантам, и составил свой ТОП-10. В топе больше всего существительных, однако также там есть и наречия, и глаголы.

Какие украинские слова непонятны для русских – ТОП-10

На первом месте разместилcя "вирій" – так называют место, в которое перелетные птицы летят на зимовку. На втором месте "манівці" – это название обходных путей к какой-то цели. Замыкает тройку лидеров "нівроку" – таким образом выражается похвальная оценка чего-либо.

На четвертом месте топа расположилось "видноколо" – украинцы так называют горизонт, а на пятом – "навколішки", что обозначает на коленях.

Вот еще какие слова поймут только украинцы:

"Патякати" (болтать).

"Обабіч" (с обеих сторон).

"Лементувати" (шуметь).

"Хутко" (очень быстро).

Замыкает ТОП-10 "відчайдух" – этим словом называют храброго человека.

Ранее УНИАН разобрался, что значит "катиться в тартарары" – откуда пошло такое выражение, и как правильно сказать эту фразу на украинском языке.

