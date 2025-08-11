Во время полномасштабной войны очень актуальным стал вопрос, каких украинских слов нет в русском и какие поймут только украинцы. Благодаря им легко можно понять, перед вами носитель языка или, возможно, просто хорошо замаскированный противник.
Правда, некоторые украинцы тоже могут не знать все такие слова-"маркеры", особенно, если не увлекались чтением классической украинской литературы, - стоит помнить и об этом.
УНИАН решил разобраться, какие наши "перлы" не понять оккупантам, и составил свой ТОП-10. В топе больше всего существительных, однако также там есть и наречия, и глаголы.
Какие украинские слова непонятны для русских – ТОП-10
На первом месте разместилcя "вирій" – так называют место, в которое перелетные птицы летят на зимовку. На втором месте "манівці" – это название обходных путей к какой-то цели. Замыкает тройку лидеров "нівроку" – таким образом выражается похвальная оценка чего-либо.
На четвертом месте топа расположилось "видноколо" – украинцы так называют горизонт, а на пятом – "навколішки", что обозначает на коленях.
Вот еще какие слова поймут только украинцы:
- "Патякати" (болтать).
- "Обабіч" (с обеих сторон).
- "Лементувати" (шуметь).
- "Хутко" (очень быстро).
Замыкает ТОП-10 "відчайдух" – этим словом называют храброго человека.
Ранее УНИАН разобрался, что значит "катиться в тартарары" – откуда пошло такое выражение, и как правильно сказать эту фразу на украинском языке.