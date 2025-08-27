Эти породы обладают высоким инстинктом охоты.

Если вам нравятся смелые и энергичные собаки, то возможно вам стоит завести такую породу, которая имеет высокий инстинкт охотника. Однако следует помнить, что иметь такую собаку является большой ответственностью. Поэтому в PetsRadar назвали семь пород таких активных собак.

Доберман

Эта сильная, мускулистая порода была выведена в 1890 году налоговым инспектором Луисом Доберманом, который хотел иметь грозного, сильного товарища для помощи в его работе.

"Доберманы, отличающиеся крепким телом, длинной мордой и грациозной походкой, обладают сильным инстинктом охотника. Это умные, бесстрашные и невероятно бдительные собаки, что делает их одними из лучших охранных собак в мире", - заверили в материале.

Аляскинский маламут

Аляскинский маламут выглядит как настоящая собака-упряжка, какой он и был создан. Как и другие арктические породы, маламуты имеют сильный инстинкт охотника, одновременно он игривый и ласковый в своей семейной стае.

Бордер-колли

Бордер-колли является потомком традиционных овчарок и очень умной пастушьей собакой.

"Они имеют репутацию трудоголиков, и скука для бордер-колли - это рецепт катастрофы. Однако, если вы можете обеспечить ему или ей достаточную физическую и умственную стимуляцию, эта ласковая собака станет прекрасным компаньоном и является одной из самых умных пород собак", - говорится в материале.

Также эта порода имеет сильный инстинкт охотника, что означает, что они будут преследовать все, что движется, включая других животных.

Джек-рассел-терьер

Эта порода изначально была выведена для помощи в охоте на лис. Как и все терьеры, Джек Рассел имеет сильный инстинкт охотника, который может привести к преследованию всего, что движется, даже автомобилей.

Веймаранер

Это немецкая порода охотничьих собак, которая появилась в 19 веке. Веймаранер известен своей превосходной скоростью, выносливостью и умом.

"Имея историю охотничьих собак, они обладают высоким инстинктом охоты, поскольку были выведены для охоты, указания и принесения дичи, что может проявляться в преследовании мелких животных, таких как белки, кролики и кошки. Но при условии хорошей дрессировки эта умная, привлекательная собака может стать отличным домашним любимцем", - заверили в PetsRadar.

Грейгаунд

Эта собака является очень ласковым и дружелюбным компаньоном в доме. Она известна своей скоростью, стройной головой и гладкой шерстью. Однако эта порода на протяжении многих лет была выведена для охоты и гонок, из-за чего грейгаунд имеет очень высокий интеллект охотника.

Бельгийская овчарка малинуа

Если вы в поисках собаки, с которой можно установить глубокую и длительную связь, то бельгийская малинуа - это именно то, что вам нужно. Эта порода любит быть занятой, поэтому вам необходимо уделять ей много внимания на развлечения.

