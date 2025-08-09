Владельцы собак с короткими мордами часто воспринимают их как младенцев - меньше их дресируют и более снисходительны к их плохому поведению.

Короткомордые породы собак, такие как французские бульдоги и мопсы, занимают лидирующие позиции в рейтингах популярности домашних животных. При этом, как установили исследователи, форма головы этих собак значительно влияет на их поведение – и дело не только в генетике. Как пишет Earth.com, у пород-брахицефалов большие головы, круглые глаза и маленькие морды. Многие владельцы относятся к этим собакам как к младенцам, что влияет на их поведение, поскольку их меньше дрессируют и больше им прощают.

При этом новое исследование подтверждает, что у собак с короткой мордой есть определённые врождённые черты, но они формируются – или маскируются – образом жизни, размерами тела и привычками человека.

Маленькие собаки и плохое поведение

В исследовании ELTE приняли участие более 5000 чистокровных собак 90 пород. Исследователи сравнили такие черты характера, как спокойствие, смелость и обучаемость, с такими характеристиками поведения, как тяга поводка и реакция на посетителей. Эти характеристики анализировались наряду с формой головы, размером и образом жизни.

Данные выявили важный факт: маленькие собаки воспринимаются как менее опасные, поэтому владельцы часто терпят их плохое поведение. Однако у маленьких собак, в том числе у многих короткомордых, на самом деле наблюдается больше проблем с поведением. К ним относятся плохая память и повышенная возбудимость.

Поведение в большей степени зависит от дрессировки

Когда исследователи учли дрессировку, размер и условия жизни, многие поведенческие различия в зависимости от формы головы исчезли.

Например, короткомордых собак, казалось, было сложнее дрессировать. Но с поправкой на отсутствие дрессировки и меньший размер тела эта разница исчезла. Однако спокойствие и смелость по-прежнему оставались тесно связанными с формой головы.

Собаки с короткими черепами также демонстрировали более низкую общительность после коррекции возраста. Это указывает на истинную черту характера, а не на приобретенное поведение.

Интересно, что эти собаки реже тянули поводок или прыгали, но только после того, как исследователи учли размер и отсутствие дрессировки. Эти хорошие качества оставались скрытыми за плохими привычками в уходе за собаками.

Форма головы влияет на мозг и поведение

Как оьбъясняется в статье, у собак с короткими носами более округлый череп. Это, вероятно, изменяет структуру мозга. Это может объяснить, почему эти собаки больше сосредоточены на людях и меньше на решении проблем.

Владельцы воспринимают это как преданность или зависимость, но это может быть следствием боли или ограниченности движений из-за хронических проблем со здоровьем. Эта пассивность часто интерпретируется как спокойствие.

Также есть данные, что владельцы смотрят на этих собак через более мягкую призму. Милая внешность может побуждать их игнорировать или оправдывать проблемное поведение. В некоторых случаях поведение собак остается незамеченным, потому что оно больше соответствует эмоциональным потребностям владельцев, чем реальности.

