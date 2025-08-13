Животные повреждают вещи в доме не просто так.

Исследователи обнаружили, что 70% владельцев собак фиксируют то, что их домашние любимцы что-то всегда жуют, в частности мебель занимает первое место таких вещей. По словам экспертов, это связано с прорезыванием зубов у собаки, скукой, тревогой или отсутствием правильного выхода для своих природных инстинктов, пишет The Scotsman.

"Жевание - одна из самых неправильно понятых форм поведения собак. Это не плохое поведение, это способ общения. Собаки жуют, чтобы снять стресс, успокоиться или просто потратить энергию. Проблема обычно заключается не в самом жевании, а в том, что они выбирают для этого", - пояснил основатель компании Kennel Store, поставляющей клетки для собак на открытом воздухе, Майкл Нельсон.

Почему собаки грызут мебель?

Дискомфорт во время прорезывания зубов

Собаки, как человеческие младенцы, грызут мебель, чтобы успокоить болезненные десны и исследовать мир.

Скука

Без достаточной активности собаки начинают грызть мебель, ведь чувствуют себя разочарованными или беспокойными

Тревога от разлуки

Долгое время в одиночестве может вызвать у животного жевание, вызванное стрессом, особенно у молодых или спасенных собак.

Отсутствие границ

Собакам нужно четко указывать, что им можно жевать, а что нет.

Сенсорная перегрузка или стресс

Шумное окружение или изменения в режиме дня могут привести к нервным привычкам, таким как грызение мебели.

Отсутствие безопасного пространства

Если собака не имеет специально отведенного места для отдыха, то может успокаивать себя жеванием.

Как прекратить жевание

Майкл из Kennel Store посоветовал хозяевам посмотреть на свое помещение "глазами собаки". В частности он рекомендует:

создать спокойное, специальное место, где ваша собака будет чувствовать себя в безопасности, к примеру, клетку в помещении или домик в саду;

предложить игрушки для жевания, чтобы вашей собаке было что грызть;

стараться играть с ними больше;

придерживаться распорядка дня, который включает физические упражнения, игры и время для отдыха.

