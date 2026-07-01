Эти продукты с вашего стола очень опасны для кошек: список от ветеринаров

По словам специалистов, контроль за рационом кошки – лучший способ предотвратить проблемы.

Кошки часто интересуются едой, которую люди оставляют без присмотра, однако не все продукты из нашего рациона безопасны для них. Некоторые привычные продукты могут быть токсичными для животных и представлять серьезную угрозу для их здоровья, пишет Parade Pets.

Владельцы кошек нередко позволяют питомцам попробовать еду со своей тарелки или остатки блюд. Однако даже то, что кажется "всего лишь маленьким кусочком", может быть опасным.

"Продукты, которые мы употребляем, содержат много ингредиентов, не всегда подходящих для пищеварительной системы кошек", – объясняет ветеринарный врач Чирл Бонк.

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По её словам, пища с высоким содержанием углеводов может быть тяжелой для пищеварения кошек. Кроме того, некоторые привычные ингредиенты из кухни или кладовой опасны, поскольку организм кошек не обладает необходимыми ферментами для их расщепления. Даже пища, которая не является явно токсичной, иногда вызывает расстройства пищеварения, даже в небольших количествах.

Почему кошки особенно уязвимы к токсинам

Несмотря на репутацию независимых и выносливых животных, кошки на самом деле довольно чувствительны к определенным токсичным веществам из-за особенностей своего организма.

"У кошек есть уникальные особенности метаболизма, которые делают их чувствительными к некоторым соединениям. Кроме того, они чрезвычайно тщательно вылизываются, поэтому вещества, попадающие на кожу или шерсть, могут оказаться в организме", – отметила ветеринарный врач Джой Майерс.

Ниже – восемь продуктов, которые ветеринарные эксперты считают потенциально опасными или токсичными для кошек.

Кости

Кости сами по себе не являются токсичными, однако могут представлять серьезную опасность. Как объясняет доктор Майерс, термически обработанные кости легко расщепляются на острые осколки, что может привести к удушению, непроходимости желудочно-кишечного тракта или его повреждению. Остатки костей следует всегда хранить в недоступном для животного месте.

Виноград и изюм

Виноград и изюм могут быть опасны для кошек, хотя их воздействие до сих пор полностью не изучено. В то же время известно, что у других животных после их употребления фиксировались поражения почек. Специалисты советуют полностью избегать контакта кошек с этими продуктами.

Сырое тесто

Как объясняет доктор Майерс, дрожжевое тесто может разбухать в желудке животного, а во время брожения образовывать алкоголь. Оба процесса опасны и токсичны для кошек.

Алкоголь

Алкоголь токсичен для кошек. По словам ветеринаров, из-за небольшой массы тела даже незначительное количество может представлять серьезную угрозу. Он может вызвать угнетение нервной системы, резкое снижение уровня сахара в крови, нарушение дыхания и другие осложнения. Алкогольные напитки и блюда, содержащие алкоголь, следует хранить в недоступном месте.

Шоколад и кофеин

Шоколад, энергетические напитки, чай и продукты, содержащие метилксантины, являются высокотоксичными для кошек. Они могут вызвать рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма, дрожь, судороги и другие опасные состояния.

Лук, чеснок и подобные растения

Лук, чеснок, зеленый лук и порей могут повреждать эритроциты и вызывать анемию у кошек. Это касается не только самих овощей, но и супов, соусов, приправ, детского питания и других блюд, в которых они могут содержаться.

Чрезмерно жирные продукты

Жирные остатки пищи не всегда токсичны, но могут вызывать расстройства пищеварения, рвоту, диарею или панкреатит. К таким продуктам относятся, в частности, жир, оставшийся после жарки, кожа индейки или большие порции столовых остатков.

Продукты с ксилитом

Ксилит – распространенный заменитель сахара, который содержится в жевательной резинке, конфетах, выпечке и некоторых видах арахисовой пасты. Если ваша кошка съела такой продукт, следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

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Также эксперты дали важные советы, как продлить жизнь домашней кошке. Недавний обзор исследований показал, что постоянное содержание кошки дома не только полезно для дикой природы, но и гораздо безопаснее для нее самой.

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