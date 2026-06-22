Какие повседневные привычки могут вызывать стресс у кошек: ветеринар привел 7 примеров

Хотя кошки считаются холодными, отстранёнными и равнодушными животными, на самом деле они – довольно чувствительные существа.

Быть "родителями" домашнего питомца – это одновременно и радость, и хаос, и, хотя мы обычно сосредотачиваемся на собственном стрессе, легко не заметить, что наши питомцы также сталкиваются со своими стрессовыми факторами, пишет Parade Pets.

Издание отмечает, что хотя кошки имеют репутацию холодных, отстранённых и равнодушных животных, на самом деле они – довольно чувствительные существа.

"Кошки могут испытывать стресс и действительно его испытывают, что часто вызвано повседневными привычками людей, с которыми они живут", – говорится в статье.

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Подчеркивается, что в отличие от собак, кошки редко открыто демонстрируют свой дискомфорт. Вместо этого они, как правило, скрывают напряжение в себе и проявляют его более сдержанно, так что его легко не заметить.

"Изменения в окружении, нарушение привычного распорядка дня, громкие звуки и даже взаимодействие с самыми благими намерениями могут серьезно сказаться на эмоциональном и психическом самочувствии кошки", – предупреждает издание.

Более того, со временем хронический стресс у кошек может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, поэтому владельцам домашних питомцев особенно важно знать о привычках, которые могут влиять на их кошачьих друзей.

В то же время издание отмечает, что хорошая новость заключается в том, что большинство этих факторов стресса легко устранить.

"Поняв, что именно незаметно вызывает стресс у кошек, владельцы могут внести небольшие, но значимые изменения, которые улучшат качество жизни их кошек и одновременно укрепят связь с этим пушистым членом семьи", – отмечается в публикации.

Привычки, вызывающие стресс у вашей кошки

"Некоторые из самых распространенных источников стресса – это вещи, о которых владельцы даже не задумываются", – отмечает ветеринар Натаниэль Рейкстроу.

По его словам, такие обычные изменения в быту могут на самом деле вызывать у кошек стресс и нарушать их чувство безопасности:

Перестановка мебели; Перемещение лотка для туалета; Появление нового домашнего питомца; Ночевка гостей; Шумный ремонт; Изменения в графике работы; Смена марки наполнителя для туалета.

Незаметные признаки того, что ваша кошка чувствует себя подавленной

Рейкстроу советует обращать внимание на следующие признаки того, что ваша кошка, возможно, чувствует себя нехорошо: чаще прячется, меняется аппетит, чрезмерно ухаживает за шерстью, шерсть выпадает из-за чрезмерного ухода, теряет интерес к играм, меняется режим сна, избегает лотка и становится менее общительной. Он также может начать ещё больше привязываться к вам или полностью изолироваться от семьи.

Простые изменения для создания уютного дома для кота

В статье отмечается, что существует немало простых изменений, которые могут пойти на пользу кошкам.

"Установка нескольких лотков для туалета, обустройство приподнятых мест для отдыха, создание укрытий, соблюдение стабильного режима кормления, а также предоставление кошкам возможности играть и обогащать свой умственный мир могут существенно изменить ситуацию к лучшему. В домах, где проживает несколько кошек, равномерное распределение ресурсов по всему дому может помочь уменьшить напряжение и конкуренцию", – говорит ветеринар.

"Стресс у кошки не означает, что между вами нарушилась связь; это просто означает, что вашему коту нужно немного больше успокоения и несколько продуманных изменений, чтобы он снова почувствовал себя в безопасности и покое", – поделилось издание.

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