Несколько простых шагов в курятнике помогут в разы повысить несучесть птицы.

Опытные птицеводы замечают, что с наступлением зимы куры в птичнике начинают значительно меньше нестись. В холодное время года несушки в лучшем случае дают лишь несколько яиц в неделю, а иногда даже съедают снесенное. Но каждому фермеру хочется видеть птиц здоровыми и плодовитыми.

В стремлении получить лучшие яйца птицеводы задают один и тот же вопрос - чем кормить кур, чтобы они хорошо неслись и отлично себя чувствовали весной. Об этом эксклюзивно для УНИАН рассказал доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник единственного научного учреждения по вопросам птицеводства в Украине – Государственной опытной станции птицеводства Института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Катеринич.

Что делать, если куры не несут яйца весной

Есть ряд факторов, которые влияют на хорошую яйценоскость кур. Первый и самый главный – кормление. Чтобы куры хорошо неслись, корма должны быть качественными и безопасными, в них должно быть нормированное количество протеина. Для несушки нужна пища с содержанием около 17% протеина. Если корм некачественный, курица не будет давать каждый день яйцо.

Видео дня

Второй фактор – свет; это главное, что помогает курам нести больше яиц. Чтобы несушка хорошо неслась, световой день должен длиться 14 часов. Куры могут не давать яиц в конце февраля или начале марта, потому что большинство людей полагаются на естественный свет, а его в этот период мало – примерно до 10 часов, чего не хватает птицам.

Поэтому важно подумать не только о том, чем кормить кур для повышения яйценоскости, но и позаботиться о дополнительном освещении курятника. Света должно быть не менее 14 часов в сутки. Чтобы этого достичь, можно, например, повесить лампу.

Третий фактор – микроклимат. Птицы могут находиться в неотапливаемом помещении и чувствовать себя более или менее хорошо, но яйца они не будут нести. Поэтому, если вы думаете, как заставить кур нестись каждый день, то сделайте отопление птичника – внутри должно быть +15…+17 градусов.

Еще один фактор, который влияет на яйценоскость кур – вода. Птица потребляет примерно в 2 раза больше жидкости, чем корма. К примеру, если у вас 10 особей, и вы даете им 1,5 килограмма еды, то нужно налить 3-3,5 литра воды. Она должна быть комнатной температуры – примерно 15 градусов.

Что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись, и чем нельзя кормить

Как пояснил эксперт, сезонность не влияет на кормление. Когда курица выйдет на максимальную яйценоскость, желательно не менять корм, потому что это стресс для птицы. Главное, что нужно несушкам – это протеин, в достаточном количестве кальций, а также фосфор. Вообще есть около 30 показателей и ингредиентов, по которым формируют рецептуру качественного и безопасного комбикорма.

Много витаминов птице не нужно, поэтому, если вы покупаете для нее готовый комбикорм, не стоит тратиться на различные добавки – они являются чем-то вроде БАДов для человека, то есть можно просто выбросить деньги на ветер. Несушкам достаточно того комплекса микроэлементов, который входит в стандартный комбикорм.

Если вы смешиваете корм самостоятельно, то здесь уже добавки будут не лишними. Основное, чем кормить кур-несушек, чтобы они хорошо неслись – это зерновая смесь, в которую добавляют белково-витаминно-минеральный комплекс. Если у вас есть овощи - можете их давать, но немного. Их количество не должно превышать примерно 10% от общей массы корма. Это может быть таким приятным бонусом для кур. Например, можно натереть тыкву.

Также эксперт рассказал, какую пищу давать животным категорически не стоит. И в прошлом, и в этом году на некоторых полях еще частично остается кукуруза. Люди ее собирают, перерабатывают и скармливают птице. А этого делать нельзя, потому что в это время на кукурузе уже есть микотоксины (производятся грибами, которые, на наш взгляд, являются простой плесенью). Это яд, который накапливается в организме. Из-за него куры могут плохо нестись и даже погибнуть.

Специалист подчеркивает - главное, чтобы все, чем вы кормите птицу, было качественным, свежим и безопасным. В частности, нельзя давать заплесневелый хлеб, потому что он вызывает падение несучести и даже общее отравление несушек.

справка Олег Катеринич Доктор сельскохозяйственных наук Соавтор новых селекционных достижений, утвержденных Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, методических рекомендаций и учебных пособий, сборников нормативно-правовых актов по племенному делу в птицеводстве; модельных инвестиционных проектов производства продукции птицеводства; модельных инвестиционных проектов создания малых ферм по производству продукции птицеводства в условиях Донецкой и Луганской областей и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: