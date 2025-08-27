Это продукты с высоким содержанием белка.

Рост мышц зависит от постоянных силовых тренировок, полноценного отдыха и достаточного количества калорий. Однако для наращивания мышечной массы критически важно получать достаточное количество белка, пишет EatThis. Сертифицированный диетолог Тара Коллингвуд назвала 11 продуктов с высоким содержанием белка, которые помогут сжечь жир и нарастить мышцы всего за 30 дней.

Куриная грудка

Это мясо "постное, универсальное и богато полноценным белком", — говорит она. Если у вас мало времени на готовку, попробуйте приготовить несколько грудок на гриле в начале недели, чтобы добавить их в основной рацион.

Яйца

"Содержат высококачественный белок и лейцин, ключевую аминокислоту для синтеза мышечного белка", — говорит Коллингвуд.

Греческий йогурт

"Он содержит больше белка, чем обычный йогурт, и богат кальцием для здоровья костей", — говорит диетолог. Однако отдавайте предпочтение простому, нежирному греческому йогурту. Ароматизированные варианты обычно содержат много сахара, а это дополнительные калории.

Лосось

Лосось — это не только отличный источник белка, он также богат питательными веществами, которые помогут вашему организму процветать. "Содержит белок и омега-3 жирные кислоты, которые могут способствовать восстановлению мышц", — говорит Коллингвуд.

Постная говядина

Если вы любите красное мясо, диетолог рекомендует постную говядину. "Она содержит белок, железо и креатин, которые способствуют повышению силы", — говорит она.

Тунец

Ещё одна рыба, которая поможет вам сжигать жир и наращивать сухую, здоровую мышечную массу, это тунец. "Удобный и постный источник белка", — говорит Коллингвуд об этой рыбе.

Творог

"Он содержит казеиновый белок, который медленно переваривается и способствует восстановлению мышц в течение ночи", — говорит Коллингвуд.

Тофу

Если вы придерживаетесь растительной диеты, вам стоит добавить тофу в свой список покупок. "Полноценный растительный белок, отлично подходит для вегетарианцев и веганов, спортсменов", — подчеркивает диетолог.

Чечевица

Чечевица отлично подходит в качестве гарнира, в качестве добавки к салату или для приготовления котлет для бургеров. "Она богата белком и клетчаткой", — отмечает Коллингвуд.

Киноа

"Это злак с высоким содержанием белка, являющийся также полноценным источником белка", — говорит Коллингвуд.

Протеиновый порошок

А для дополнительной дозы белка добавьте в смузи немного протеинового порошка (сывороточного или растительного происхождения). "Удобный способ удовлетворить потребность в белке во время тренировок", — советует диетолог.

