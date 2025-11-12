Количество белков и углеводов, которые можно потреблять на завтрак, зависит от множества факторов.

Сбалансированный завтрак должен состоять как из белков, так и из углеводов. Они станут источником энергии на все утро. Однако, идеальное количество каждого из этих компонентов зависит от индивидуального состояния здоровья и целей человека, сообщает verywell health.

В материале указывается, что утром организм по-разному перерабатывает углеводы и белки из-за ряда факторов, а именно:

Колебания гормонов;

Чувствительность к инсулину, в частности, как клетки реагируют на него;

Метаболические потребности, то есть, сколько энергии человек тратит ежедневно.

Издание отмечает, что белок является основным строительным материалом для мышц и костей. Еще он поддерживает различные метаболические функции, такие как пищеварение.

Углеводы за исключением клетчатки легко перевариваются и расщепляются на глюкозу, которая нужна для получения энергии и поддержания различных функций организма.

Какой завтрак является более полезным?

Если сбалансировано употреблять белки и углеводы, это поможет зарядиться энергией на весь день, поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови и долго быть сытым.

Например, употребление углеводов на завтрак может дать быстрый заряд энергии, если утром есть занятия. Белок обеспечивает более длительную энергию в течение дня, позволяя дольше оставаться сытым.

В то же время, белок переваривается медленно, поэтому это способствует насыщению. Как показали результаты исследования, белок на завтрак может повысить уровень гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), что помогает уменьшить аппетит и потребление пищи.

Издание подчеркивает, что потребление большого количества простых или рафинированных углеводов может стать причиной быстрого повышения уровня сахара в крови, затем происходит его стремительное снижение или падение. Зато белок поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови и предотвращает ее скачки после еды.

Сколько можно употреблять белка и углеводов на завтрак?

Количество белка, который необходим человеку, зависит от таких факторов, как вес, возраст, пол, уровень активности и цели по здоровью.

Однако, как отмечает издание, рекомендуемая суточная норма потребления (РСН), то есть количество питательного вещества, необходимое для удовлетворения основных потребностей организма, составляет 0,8 грамма (г) белка на каждый 1 килограмм веса тела человека.

Также потребность в углеводах у каждого человека разная. Если у человека диабет 2 типа, тогда может быть необходимо следить за потреблением углеводов во время завтрака, чтобы утром не произошло скачка сахара в крови. В то же время спортсмену, который готовится к соревнованиям, может быть необходимо потреблять больше углеводов во время завтрака.

Издание добавляет, что общие рекомендации предусматривают, что 45-65% ежедневной калорийности рациона должны составлять углеводы.

Советы, что есть на завтрак

Лучше выбирать сложные углеводы, в частности, овсянку, цельнозерновой хлеб и тортильи, бобовые, например, фасоль, чечевицу и горох, а также целые фрукты и овощи.

Указывается, что здоровыми источниками белка являются яйца, нежирное молоко, греческий йогурт, сыр, бобы, курица, индейка, рыба, орехи и семена.

