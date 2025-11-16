Многие люди любят добавлять к овсянке какие-то сладкие продукты.

Овсянка является полезным завтраком, который богат клетчаткой, однако важно, какими добавками вы пользуетесь для улучшения вкуса. Добавление сахарных добавок, таких как сироп, сахар или сушеные фрукты, может сделать овсянку менее полезной и повысить риск хронических заболеваний. Поэтому издание verywell health назвало 6 добавок к овсянке, которые не стоит использовать.

Сахар

Добавление сахара в овсянку может со временем повысить риск хронических заболеваний. В частности рафинированные сахара, включая белый и коричневый, быстро повышают уровень глюкозы в крови, в результате чего вы склонны к набору веса, ожирению, сахарному диабету 2 типа и сердечным заболеваниям.

"Вместо сахара попробуйте подсластить свою миску овсянки свежими ягодами или йогуртом - это более здоровый вариант. Если вы привыкли к подслащенной овсянке, попробуйте уменьшить количество сахара вдвое и постепенно отвыкнуть от него", - посоветовали в материале.

Видео дня

Сироп

Подслащенные сиропы, такие как кленовый, по своей сладости похожи на рафинированный сахар. Такой продукт резко повышает уровень сахара в крови и может способствовать увеличению веса и риска хронических заболеваний.

"К счастью, существуют более здоровые варианты добавок, которые имеют такой же сладкий вкус. Попробуйте посыпать овсянку стевией. Она получается из растения стевии и имеет гораздо более сладкий вкус, чем белый сахар", - подчеркнули в verywell health.

Карамелизированные орехи

Несмотря на то, что эти орехи вкусные, они содержат большое количество сахара и пустых калорий. Поэтому вместо этого попробуйте добавить миндаль, кешью или грецкие орехи. Таким образом они придадут вашему завтраку хрусткость без добавления сахара.

"Орехи богаты белком, клетчаткой и полезными жирами, которые обеспечивают ощущение сытости и удовольствия до обеда. Они также содержат антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме", - уверяют в издании.

Шоколадные чипсы

Добавление шоколадных чипсов к овсянке может увеличить содержание сахара и калорий в вашем здоровом завтраке. Шоколадные чипсы имеют много калорий, сахара и жира.

"Если вы хотите добавить в завтрак нотку шоколада, попробуйте небольшое количество какао-порошка или стружки темного шоколада. Какао богато антиоксидантами, которые, как доказано, снижают риск сердечных заболеваний", - добавляют в публикации.

Сухофрукты

Сухофрукты являются популярной добавкой к овсянке, однако их лучше употреблять с осторожностью, ведь они содержат много сахара.

"Поскольку они высушены, они не дают ощущения сытости от содержания воды. Это означает, что легко съесть большое количество, прежде чем почувствовать сытость", - объяснили в verywell health.

Поэтому вместо сухофруктов эксперты советуют выбирать такие фрукты, как:

черника;

клубника;

нарезанные вишни;

нарезанные яблоки.

Цельное молоко

По словам специалистов, подслащенные сливки и жирные молочные продукты дают вашему блюду большое количество сахара и жира. Поэтому вместо молока попробуйте добавить к овсянке молочные продукты с меньшим количеством калорий и жира.

"Нежирный йогурт, греческий йогурт и творог добавляют густоты, а также белка, который насыщает. Для большего вкуса добавьте немного любимой специи, например, корицы или мускатного ореха", - рекомендуют в материале.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи рассказали, что делать, если не получается заснуть. В частности они советуют есть перед сном вишни, орехи и семечки, индейку, молочку, ромашковый чай и другие продукты.

Также диетологи объяснили, какие семечки полезнее для здоровья - подсолнечные или тыквенные. Оказалось, что эти продукты являются любимыми большинства диетологов, поскольку содержат полезные жиры, клетчатку и имеют отличный вкус.

Вас также могут заинтересовать новости: