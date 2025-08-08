Новое исследование показало, что даже при ежедневном употреблении яиц можно снизить уровень холестерина в крови. Главное не злоупотреблять при этом сырами и колбасами.

В Университете Южной Австралии провели эксперимент, который должен был дать ответ на вопрос: действительно ли ежедневное употребление яиц повышает уровень холестерина. Или же проблема на самом деле заключается в продуктах, с которыми их обычно сочетают - таких как сыры, колбасы или масло, пишет Еаtingwell.

Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition и рассказывают об эксперименте, в котором принял участие 61 здоровый взрослый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Испытуемые испытали на себе три разные диеты. В одной из них участники ежедневно потребляли два яйца, но при этом общее количество насыщенных жиров в рационе оставалось низким. За неделю у них снизился уровень "плохого" холестерина.

Другие две диеты предусматривали либо высокое содержание насыщенных жиров без яиц, либо употребление только одного яйца в неделю вместе с высоким уровнем насыщенных жиров. Ни после первой, ни после второй не наблюдалось существенного снижения уровня холестерина. Это подтвердило: именно насыщенные жиры, а не яйца, являются основной причиной его повышения.

Впрочем, результаты исследования имеют нюансы. В группе, потреблявшей яйца, наблюдалось увеличение мелких частиц липидов, а также уменьшился уровень одного из полезных подтипов "хорошего" холестерина. Это означает, что хотя общая картина выглядит положительно, есть аспекты, которые требуют дальнейших исследований.

Исследование длилось пять недель и включало относительно небольшое количество участников, поэтому его результаты нельзя считать универсальными. К тому же, оно было профинансировано Центром питания яиц, хотя авторы отметили, что спонсор не влиял на ход эксперимента.

Несмотря на это, исследование поддерживает растущую тенденцию в пищевой науке: не сам холестерин в продуктах является ключевым фактором риска, а именно насыщенные жиры. Это означает, что яйца вполне могут быть частью здорового завтрака - особенно если вы готовите их без жира и не добавляете в тарелку щедрый ломтик сала или сыра. Поэтому отварные яйца с овощами - это не только вкусно, но и может быть полезно для вашего сердца. А вот яичница с колбасой - совсем другая история.

Как писал УНИАН, это уже не первое исследование о вреде или пользе яиц. Ранее ученые установили, что любители яиц имеют более крепкие кости. Это следствие регулярного потребления питательных веществ, необходимых для здоровья костей, содержащихся в яйцах. К тому же желтки содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и организма в целом.

