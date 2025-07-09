Употреблять ежедневно 1-2 яйца не то что безопасно, но даже полезно для здоровья, говорят диетологи.

На протяжении многих лет яйца имели противоречивую репутацию. В частности, их обвиняли в повышении уровня холестерина, в связи с чем советовали ограничить или вообще исключить из рациона. Но новые исследования полностью опровергли это мнение. Некогда недооцененные яйца оказались настоящим источником пользы, пишет DailyGalaxy.

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, установило, что те, кто потреблял примерно 1,5 яйца в день, имели значительно более крепкие кости. У них была на 72% больше плотность костной ткани бедра и на 83% больше - позвоночника, по сравнению с теми, кто полностью избегал яиц. Это опровергло распространённые мифы о вреде яиц и подчеркнуло их роль в укреплении скелета, особенно у людей с риском остеопороза.

Дело в том, объяснили учёные, что яйца содержат много питательных веществ, необходимых для здоровья костей: кальций, магний, фосфор, цинк, витамин D и даже витамин K1, который активирует белок остеокласт, важный для прочности костной ткани.

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Что касается влияния яиц на уровень холестерина в организме, то современные исследования показали, что они почти не влияют на него. Диетолог Коринн Чичепортиш-Аяше отметил: употреблять до двух яиц в день - это безопасно и не вредно для сердца. Более того, желтки содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Это новое открытие должно успокоить тех, кто до сих пор избегал яиц, боясь спровоцировать высокий уровень холестерина.

Диетологи рекомендуют большинству людей безопасно потреблять от одного до двух яиц в день. Это количество соответствует ежедневным рекомендациям по здоровому питанию и предлагает множество преимуществ, не влияя негативно на уровень холестерина.

Ранее УНИАН рассказывал, как "идеально" сварить яйца. Чтобы яйца были именно такими, какими вы хотите, нужно положить их в кастрюлю или кружку и залить холодной водой. Затем поставить кастрюлю на сильный огонь и довести воду до кипения. После этого снять кастрюлю с огня и накрыть крышкой. Оставить яйца в горячей воде на 4-12 минут, в зависимости от того, насколько твердыми или застывшими вы хотите получить желтки. Чем дольше яйца будут находиться в горячей воде, тем лучше будет готовый желток. Теперь надо слить воду и положить яйца в миску, наполненную холодной водой с кубиками льда.

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