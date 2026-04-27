Какой фрукт нужно есть, чтобы улучшить состояние печени: совет экспертов

Этот фрукт считается идеальным выбором для укрепления общего здоровья, поскольку он доступен по цене и его легко найти.

Флавоноиды – это природные соединения, которые растения используют для выживания и выделения среди других. Они помогают формировать окраску, привлекать опылителей и защищать растения от ультрафиолетового излучения, вредителей и болезней, пишет Earth.

Издание предполагает, что, вероятно, многие люди употребляют продукты с флавоноидами ежедневно, даже не задумываясь об этом.

"Чай, красное вино, черный шоколад, ягоды, цитрусовые, яблоки, лук и листовая зелень – все эти продукты содержат флавоноиды", – говорится в статье.

Проще говоря, флавоноиды помогают защищать клетки от нестабильных молекул, которые со временем могут наносить вред.

Издание сообщило, что исследование указывает на существование связи между рационом, богатым флавоноидами, и лучшим состоянием сердца и печени, улучшением работы сосудов, уменьшением воспалительных процессов, а также возможной защитой от некоторых видов рака и возрастного ухудшения когнитивных функций.

Яблоки и флавоноиды

В публикации отмечается, что яблоки часто считают идеальным выбором для укрепления общего здоровья. Все потому, что они доступны по цене, их легко найти, а их питательные свойства высоко ценятся.

"Помимо флавоноидов, яблоки содержат особые соединения, которые, как представляется, помогают тому органу, который обычно остается незамеченным, пока не возникают проблемы: печени", – сообщает издание.

Добавляется, что в недавней публикации в журнале The American Journal of Clinical Nutrition была отмечена многообещающая связь между определенными растительными диетами и сниженным риском развития заболеваний печени.

Соавтор исследования из Университета Восточной Англии Уильям Белл обнаружил, что люди, регулярно употреблявшие продукты, богатые флавоноидами, получали пользу, выходящую за пределы типичного снижения уровня холестерина или артериального давления.

Кроме того, флавоноиды – это растительные компоненты, которые помогают защищать живые клетки от стресса. Эти соединения содержатся в различных продуктах, но яблоки являются одним из самых богатых их источников.

Издание добавило, что в яблоках также содержится клетчатка, витамины и другие антиоксиданты. Поэтому неудивительно, что они постоянно упоминаются в разговорах о здоровом образе жизни.

"Эта дополнительная порция клетчатки, особенно из кожуры, обычно способствует здоровому пищеварению", – отмечается в публикации.

По словам экспертов, любое улучшение пищеварения часто оказывает опосредованное положительное влияние на другие органы, в частности на печень.

Стоит знать, что яблоки содержат два вида клетчатки: растворимую и нерастворимую. Обе формы могут способствовать нормализации работы пищеварительной системы.

"Кроме того, многие витамины и антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, могут помогать печени очищаться от вредных веществ", – отмечает издание.

Исследователи сходятся во мнении, что клетчатка и полифенолы, присутствующие в яблоках, способствуют снижению уровня холестерина в печени. Со временем такая поддержка здоровья может оказаться очень важной для тех, кто сталкивается с потенциальными проблемами печени.

Небольшие изменения, такие как добавление этого фрукта в ежедневные блюда, могут накапливаться и способствовать укреплению защиты от нагрузки на печень.

Хотя научные исследования постоянно развиваются, многие эксперты утверждают, что здоровое питание не выходит из моды, и яблоки прекрасно вписываются в эту философию.

Не все любят есть фрукты в сыром виде, поэтому издание рассказало, что нарезанные яблоки на овсянке или яблочное пюре с щепоткой корицы могут быть не менее полезными.

Другие советы, как поддержать печень

Ранее УНИАН сообщал, что печень способна восстанавливаться, если соблюдать правильное питание. Для этого следует добавить в рацион 10 лучших продуктов для печени.

Также мы писали, что употребляйте утром одну столовую ложку этого продукта перед завтраком, и печень будет вам благодарна.

