Идеально сваренное яйцо должно иметь жидкий желток и белок, который "только что затвердел", говорит повар.

Не всегда удается сварить яйцо идеально, ведь желток часто становится слишком твердым. Шеф-повар Фрэнк Прото поделился своим методом приготовления этого популярного на завтрак блюда, пишет Express.

Он объяснил, что яйцо, сваренное всмятку, должно иметь очень жидкий желток и белок, который "только что затвердел". Многие люди варят яйца, говорит он, так, что либо желток затвердел, то есть переваривают, либо белок слишком жидкий, когда его недоваривают. Поэтому он рассказал, как сделать так, чтобы и желток, и белок были идеальными.

Фрэнк рекомендует положить яйцо в кипяток, а не в холодную воду, и варить его после этого шесть минут.

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Также он не советует после варки класть яйцо в холодную воду и чистить его. Вынув вареное яйцо из воды, его нужно положить в сухую миску, а когда остынет - переложить в чашку для яиц или же стакан.

После этого следует взять маленькую ложку, постучать по яйцу и, по сути, вырезать сверху скорлупы "крышку". И теперь яйцо можно есть просто из скорлупы, выбирая его ложкой и подсаливая.

"Мы просто достаем яйцо, снимаем верхушку, кладем его в чашку для яиц, а затем вычерпываем его с небольшим количеством соли", - пояснил Фрэнк.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить идеальные яйца-пашот без варки и жарки. Для приготовления идеального яйца-пашот было использовано микроволновую печь, и понадобилось для этого всего 60 секунд.

Такой способ готовки выручит тогда, когда надо быстро поесть, а рядом нет плиты, а есть только микроволновка, например, на работе.

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