Для приготовления блюда нужны только яйцо, стакан и вода.

Готовить яйца-пашот на завтрак удобно, но не каждый владеет этим навыком. Для поклонников этого блюда издание Express показало быстрый и легкий способ его приготовления.

Этот лайфхак продемонстрировал в TikTok пользователь @LifeHacks, пишет издание. Для приготовления идеального яйца-пашот была использована микроволновая печь, и понадобилось для этого всего 60 секунд.

Нужно взять яйцо, стакан и немного воды. В стакан вбить яйцо, долить воды столько, чтобы она покрыла яйцо - примерно до половины - и поставить емкость с яйцом в микроволновку.

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Таймер микроволновой печи следует установить на одну минуту. Когда выключится - осторожно вынуть готовый продукт в термостойких перчатках.

Яйцо следует извлекать из стакана с помощью сервировочной ложки. Оно получится идеально приготовленным - внутри будет слегка жидким.

Такой способ готовки выручит тогда, когда надо быстро поесть, а рядом нет плиты, а есть только микроволновка, например, на работе.

Ранее УНИАН рассказывал, как вкусно приготовить яичницу. Способ подходит для тех, кто любит соусы и приправы. Чтобы обогатить вкус блюда, можно использовать остатки горчицы или другого соуса в баночке.

В почти пустую банку из-под соуса надо вбить несколько яиц, закрутить ее и хорошо потрясти. А потом пожарить.

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