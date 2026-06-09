Садоводам рекомендуют рассыпать в саду молотый перец чили: для чего он нужен

У птиц становится все меньше пищи, поэтому садоводы их подкармливают.

Садоводам советуют в июне рассыпать в своих садах молотый перец чили по веской причине. Как пишет Express, этот метод является идеальным способом оставить пищу для голодных птиц в начале теплых летних месяцев, не давая другим животным ее украсть.

В последние годы птицы сталкиваются с трудностями, а именно теряют место обитания и борются с дефицитом пищи.

"Считается, что массовое сокращение численности насекомых - на 80 % за последние 20 лет из-за потери среды обитания и изменения климата - имеет цепной эффект во всей пищевой цепи, поскольку у птиц стало гораздо меньше пищи, что ставит их под угрозу голодания", - добавили в материале.

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Из-за этого многие садоводы стараются сделать все возможное для птиц и оставляют для них корм, особенно во время важного сезона гнездования.

Однако большой проблемой при оставлении корма для птиц является то, что другие животные, например, белки, будут пытаться его украсть. Поэтому именно здесь поможет молотый перец чили.

По словам специалистов, если посыпать корм для птиц перцем чили, то это не повредит птицам, тогда как белки и лисы его не переносят.

"На корм для птиц можно посыпать острый порошок чили или перечный соус (например, "Табаско"). Птицам чили не мешает, но большинство белок не выдерживают жгучего ощущения и оставляют корм в покое", - добавляют эксперты.

Также они советуют не оставлять на улице семена или арахис в период с 1 мая по 31 октября. Специалисты подозревают, что семена и орехи могут распространять болезнь, которая убивает птиц, несмотря на то, что любители птиц с благими намерениями пытаются помочь, выкладывая семена.

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