Естественный помощник в саду: эксперты рассказали, как избавиться от клещей без лишних усилий

Шелковистые куры регулярно обследуют сад, сокращая количество вредителей без необходимости применения химических препаратов.

Шелковые куры, которых также называют силками, отличаются мягким оперением, похожим на мех. Несмотря на то, что их часто разводят из-за необычного внешнего вида, они могут выполнять практическую функцию в саду. Об этом пишет WP kobieta.

Владельцы этих птиц говорят, что они эффективно выявляют и поедают многие виды вредителей.

Одним из главных преимуществ силков является их способность ограничивать популяцию клещей. Большую часть дня птицы рыщут по траве, клумбам и зарослям в поисках пищи. Благодаря этому они могут вылавливать паразитов, прячущихся в труднодоступных для человека местах. Поэтому присутствие кур на участке помогает снизить риск контакта с клещами, которые могут переносить опасные болезни, а именно боррелиоз.

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"Не менее важна их роль в борьбе со слизнями. Как голые слизни, так и те, что имеют раковины, являются частью рациона этих птиц. Для многих садоводов это ценная помощь, поскольку моллюски способны за короткое время уничтожить молодые овощи, травы или цветы. Шелковистые куры систематически обследуют сад, ограничивая количество вредителей без необходимости применения химических препаратов", - объясняют в материале.

Они помогают избавиться и от других вредителей

Птицы также поедают муравьев, жуков, пауков и различные личинки насекомых, развивающихся в почве. Благодаря этому они могут поддерживать естественное равновесие в саду и ограничивать численность организмов, наносящих вред растениям.

"В отличие от некоторых других пород кур, шелковистые куры считаются относительно безвредными для сада. Они не имеют сильной склонности к интенсивному рытью земли или разрушению газона. По этой причине их часто рекомендуют владельцам ухоженных декоративных садов и огородов", - отмечается в публикации.

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