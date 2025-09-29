Если собака недоверчиво или агрессивно относится к человеку, стоит доверять ее интуиции.

Бывают случаи, когда казалось бы совершенно дружелюбная собака внезапно становится напряженной или агрессивной рядом с определённым человеком. Как пишет valleyvanguardonline.com, иногда это не просто причуда или плохое настроение. Собаки часто реагируют на едва заметные сигналы, которые совершенно ускользают от нашего внимания.

В чем секрет собачьей интуиции

"Секретным оружием" собак является их необыкновенное обоняние. В то время как у людей около пяти миллионов обонятельных рецепторов, у собак их целых 220 миллионов, а у некоторых пород — целых 300 миллионов.

По данным ветеринарных неврологов, часть мозга собаки, отвечающая за обработку запахов, известная как обонятельная луковица, занимает около 10% от общего объёма мозга. Это означает, что собаки нюхают не просто ради развлечения — они обрабатывают запахи так же, как мы воспринимаем их зрением. Так что они могут учуять то, чего мы никогда не заметим, — включая изменения в химии тела, связанные со стрессом, страхом или даже болезнью.

Видео дня

Люди выделяют химические сигналы, когда испытывают страх, стресс или тревогу. А собаки чувствуют запах адреналина, кортизола и других маркеров эмоционального состояния. Одно исследование 2018 года с участием лабрадоров и золотистых ретриверов показало, что когда собакам предлагали образцы пота, взятые у испуганных людей, они сами заметно нервничали.

Запах и память: тесная связь

Исследования установили, что собаки могут связывать определенные запахи с прошлым опытом. Например, в одном случае собака постоянно плохо реагировала на посетителей, которые ели пиццу. Пока не выяснилось, что с собакой в ​​детстве плохо обращался доставщик пиццы, и этот запах стал триггером.

Подобная связь между запахом и поведением означает, что собаки реагируют не просто случайным образом. Они реагируют на сохранённые воспоминания.

Собаки и эмоциональное исцеление

Эти же способности делают собак прекрасными компаньонами для тех, кто переживает эмоциональную травму. Появляется всё больше доказательств того, что собак можно обучить поддерживать людей с ПТСР, распознавая перемены в настроении и предлагая утешение ещё до того, как человек осознаёт, что у него наступил кризис.

Так что когда собака резко реагирует, обычно есть причина, даже если мы не можем её объяснить.

Ранее УНИАН рассказывал о лучших породах послушных и неприхотливых собак для неопытных хозяев.

Вас также могут заинтересовать новости: