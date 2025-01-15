Если ни один из этих методов не сработал, необходимо обратиться к опытному сантехнику.

Эксперт по сантехнике Ли Уоринг назвал самые простые решения, как прочистить засор в раковине всего за 30 минут с помощью кипятка или дешевых бытовых средств, пишет express.co.uk.

"Когда вы пытаетесь прочистить раковину без вантуза, лучше всего начать с самого простого решения. Горячая вода особенно хорошо растворяет масла, жиры и мыльную пену, то есть она может быстро устранить обычные засоры в раковинах", - отметил он.

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Эксперт посоветовал вскипятить воду, залить кипяток в сливное отверстие и подождать.

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"Вам может потребоваться повторить этот процесс два или три раза, в зависимости от того, насколько серьезен засор", - добавил он.

По словам Уоринга, если кипяток не помог, можно использовать белый уксус. Он считается натуральным очистителем, который способен удалять накипь, а также прочищать засоренные стоки.

"Большинство засоров в раковинах в ванной вызвано смесью мыльной пены и волос. Поскольку дистиллированный уксус является кислотным, он очень хорошо растворяет мыльную пену. Таким образом, он не только эффективен как очиститель для ванной, но и может работать как средство для прочистки стоков", - заявил эксперт.

Он порекомендовал залить 200–300 мл чистого дистиллированного уксуса в сливное отверстие засоренной раковины, оставить его на 30 минут, а затем добавить кипяток.

Отмечается, что еще одно средство, которое может помочь прочистить засоренную раковину - стиральный порошок.

"Он содержит ферменты, которые расщепляют жиры. Поэтому это еще один эффективный инструмент для прочистки кухонных раковин, когда у вас нет вантуза. Насыпьте пару столовых ложек стирального порошка в сливное отверстие и используйте горячую воду из чайника, чтобы промыть засор", - сказал Уоринг.

Если ни один из этих методов не сработал, необходимо обратиться к опытному сантехнику.

Напомним, ранее УНИАН писал, как убрать жир и налет с раковины за 15 минут.

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