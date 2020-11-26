Нежный шницель в хрустящей панировке известен во всем мире.

Одно из самых известных городских блюд Вены - это мясной шницель в из тонкого куска говядины в панировке с сухарями и яйцами. Мясо для блюда берется целым куском, готовится в панировке и жарится в большом количестве масла до появления красивой хрустящей корочки. Мясо внутри шницеля остается нежным и аппетитным, а панировка добавляет блюду изюминки.

Венский шницель из телятины

Телячья отбивная толщиной 0,8 см - 150 г.

Мука - 2 ст. л.

Яйца - 1 шт.

Соль по вкусу.

Перец белый молотый.

Сухари панировочные - 50 г.

Масло топленое - 4 ст. л.

В три разных миски поместить муку с солью и перцем, слегка разболтанное вилкой яйцо и панировочные сухари. Мясо отбить до 0,5 см и слегка обмакнуть сначала в мучную смесь, затем в яйцо, а затем в панировочные сухари.

Расплавить в сковороде топленое масло. Слой масла в сковородке должен быть не менее 2 см. В хорошо разогретое масло опустить мясо и жарить по 2 минуты с каждой стороны. Мясо должно покрыться золотистой корочкой. Готовый шницель выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Шницель из курицы

Куриные грудки - 200 шт.

Яйца - 1 шт.

Мука - 4 ст.л.

Панировочные сухари - 4 ст.л.

Растительное масло - 30 г.

Соль, молотый перец по вкусу.

Куриное филе разрезать вдоль, не дорезая до конца, чтобы получился один большой кусок мяса. Мясо накрыть пищевой пленкой и тонко отбить. В три разные миски насыпать муку, взбитое вилкой яйцо с солью и перцем и панировочные сухари. Куриное мясо обвалять в муке, затем в яйце и в конце в сухарях.

На сковороду налить достаточно масла и хорошо разогреть. В горячее масло положить мясо и обжарить на сильном огне с двух сторон по 1-2 минуты с каждой. Затем убавить огонь и обжарить шницель еще по 3-4 минуты с каждой стороны.

Шницель из свинины

Свинина (тонкие свиные стейки) - 8 шт.

Соль по вкусу.

Смесь перцев, сушенный чеснок, сушеная паприка.

Масло растительное (для жарки).

Яйцо - 2 шт.

Мука пшеничная - 1/2 стак.

Сухари панировочные - 3 ст. л.

Свинину отбить молотком с двух сторон, посолить и поперчить. В три разные миски насыпать муку с чесноком и паприкой, взбитое вилкой яйцо и панировочные сухари. Каждый кусок мяса обвалять сначала в муке с приправами, затем в яйце и в сухарях. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить мясо по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Перед подачей выложить на тарелку, чтобы убрать лишний жир.

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Автор: Екатерина Пулатова