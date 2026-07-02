Самый простой и быстрый способ приготовить пасту: кастрюля для этого не нужна

Получается вкуснейшее ресторанное блюдо.

Паста – одно из тех блюд, которое любят практически все. Это идеальный выбор для ужина по будням, когда у вас мало времени, и еда должна быть готова как можно быстрее. Паста обычно готовится довольно быстро, но учитывая, что сначала нужно довести кастрюлю воды до кипения, весь процесс может немного затянуться.

Поэтому кулинарные специалисты предлагают отказаться от варки пасты в кастрюле в пользу гораздо более быстрой и простой альтернативы.

Как пишет Mirror, эксперты рекомендуют готовить пасту в сковородке. Так вы можете сварить пасту и приготовить соус одновременно в одной посуде, а это значит, что вам не придется потом возиться с горой грязной посуды после ужина. При этом вы очень быстро и без всяких усилий получите вкуснейшее блюдо.

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Рецептов пасты, приготовленной в одной сковороде, предостаточно, но вот вам самый простой рецепт пасты с томатами, с которым справится любой, а результат получится – как в отличном ресторане.

Ингредиенты:

350 г спагетти

400 г консервированных помидоров

Одна большая луковица, нарезанная ломтиками

Четыре зубчика чеснока, очищенные и нарезанные ломтиками

Две столовые ложки оливкового масла

Четыре столовые ложки песто

Три столовые ложки томатной пасты

Один литр овощного бульона

Одна чайная ложка соли

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

200 г помидоров черри

75 г тертого пармезана

Метод приготовления

Возьмите сковороду с крышкой, добавьте спагетти, консервированные помидоры, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и бульон. Закройте крышку и готовьте на среднем огне около 10 минут, пока макароны не будут почти готовы. Добавьте помидоры черри и продолжайте готовить еще три-четыре минуты, пока макароны не станут полностью мягкими, а помидоры черри полностью не прожарятся. Разложите по тарелкам, посыпьте сыром пармезан и подавайте.

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