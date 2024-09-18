Многие украинцы даже не догадываются, как работает двойная кнопка слива унитаза.

Сантехники говорят, что двойная кнопка на унитазе - отличное решение для экономии воды. Однако далеко не все люди знают, в чем именно заключается бюджетность такой сантехники - УНИАН выяснил, зачем две кнопки на унитазе и как ими пользоваться.

Для чего две кнопки на унитазе - суть устройства

Унитазы бывают разными - с одной кнопкой слива, с двумя, иногда даже можно встретить старые модели с вертикальным сливом, где бак подвешен высоко над самим унитазом. Из этих трех моделей самой экономной считается именно двойная.

Мало кто знает, что означают две кнопки на унитазах возможность экономить воду, потому что:

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Кнопка для большого слива нужна, чтобы создать своеобразный ливень и смыть в унитазе что-то существенное. Нажав на кнопку, вы увидите, как выльется огромное количество воды.

нужна, чтобы создать своеобразный ливень и смыть в унитазе что-то существенное. Нажав на кнопку, вы увидите, как выльется огромное количество воды. Кнопка для маленького слива , наоборот, вызывает маленькое количество воды, благодаря чему смыв будет не таким интенсивным, как в первом варианте. Этот случай подойдет, если вы посетили туалет в ускоренном режиме, не задерживаясь там, или нужно смыть в унитаз какие-то другие бытовые легкие жидкости.

Зная это, нетрудно понять, как работает двойная кнопка слива унитаза в контексте платежей за воду. Правильное и рациональное использование воды позволит отдавать меньше денег за этот тип коммунальных услуг. На практике оказывается, что если нажимать большую кнопку и использовать активный слив только в исключительных случаях, можно снизить размер оплаты за воду на 50%.

Этой прелести, к сожалению, лишены украинцы, в домах которых стоит унитаз с одной кнопкой слива - они экономить таким образом не могут. К счастью, систему с двойной кнопкой можно поставить на многие современные бачки, поэтому вы в любой момент сумеете вызвать сантехника и поменять одну кнопку на две.

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