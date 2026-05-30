Что действительно удерживает пары вместе: неожиданные выводы ученых

Привлекательность играет гораздо меньшую роль, чем принято думать.

Американский психолог Марк Треверс назвал одну вещь, которая гораздо важнее привлекательности в длительных отношениях, и ученые это доказали.

"Современные медиа переполнены сообщениями, которые трактуют любовь через химию и привлекательность. В результате формируется убеждение: если исчезает притяжение, значит отношения обречены. Но с психологической точки зрения привлекательность никогда не была тем, что должно удерживать отношения вечно", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, на самом деле в здоровых долгосрочных отношениях привлекательность играет гораздо меньшую роль, чем принято думать.

"Партнеры должны учитывать, что красота, новизна и влюбленность по своей природе недолговечны. Тела меняются, рутины закрепляются, стресс накапливается, жизнь становится более обыденной. И при этом многие пары все равно сохраняют глубокую привязанность. Почему? Потому что отношения, которые действительно длятся долго, обычно основаны на более устойчивом фундаменте, чем одна только привлекательность: эмоциональной близости", - добавил Треверс.

Психолог добавил, что, согласно исследованиях, эмоциональная связь - ощущение, что партнер действительно знает вас, понимает, поддерживает и остается безопасным человеком, к которому можно обратиться - гораздо надежнее предсказывает долгосрочное удовлетворение отношениями, чем физическое притяжение.

При этом Треверс поделился, что же показали исследования о роли привлекательности в долгосрочности отношений:

Привлекательность не всегда является приоритетом. В масштабном метаанализе и систематическом обзоре 2021 года, опубликованном в Psychological Bulletin, психологи обнаружили, что удовлетворенность отношениями со временем обычно снижается, особенно в первые годы совместной жизни в молодом возрасте. Авторы отметили, что спад удовлетворенности наиболее выражен в первые 10 лет отношений, затем наблюдается частичное восстановление, а позже - снова постепенное снижение. В итоге именно эмоциональная близость - главный защитный фактор против неизбежного влияния рутины. И даже если физическое влечение стало тем, что изначально их сблизило, именно эмоциональная связь определяет, смогут ли отношения выдержать обычную жизнь.

Привлекательность не является стабильным предиктором удовлетворенности. Дальнейшие исследования 2023 года, опубликованные в International Journal of Environmental Research and Public Health, объяснили, почему в начале отношений привлекательность ощущается особенно сильно: из-за новизны. Однако сама природа новизны такова, что она не может длиться вечно. И со временем, как показали исследования, гораздо более надежными предикторами качества долгосрочных отношений становятся дружба, доверие и приверженность. Это связано с тем, что долгосрочные отношения поддерживаются тысячами обычных, повседневных моментов, которые составляют основную часть совместной жизни.

"Пары, которые каждый день поддерживают доверие, партнерство и эмоциональную отзывчивость, спустя годы все еще выглядят влюбленными, даже когда новизна давно ушла. Потому что привлекательность может открыть дверь в отношения, но удерживает в них именно эмоциональная близость", - констатировал психолог.

