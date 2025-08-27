Ученые исследовали влияние молока, сыра и йогурта на микробиом кишечника.

Известно, что кишечник населяют бактерии, которые помогают пищеварению, формируют иммунитет и даже влияют на настроение. А формируют эту микробную биоту преимущественно продукты, которые мы потребляем. Издание Earth рассказало, как на биоту нашего кишечника влияют молочные продукты.

Чтобы понять, что такое микробиом кишечника, в статье его сравнили с оживлённым районом, который населяют триллионы микроорганизмов - в основном бактерий, а также грибов и вирусов, живущих преимущественно в толстой кишке. Они помогают расщеплять частицы пищи, особенно клетчатку, вырабатывая короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират. Бутират питает клетки толстой кишки и помогает держать воспаление под контролем.

Эти микробы также тренируют иммунную систему, помогают усваивать определенные витамины и взаимодействуют с нервной системой через химические сигналы. Отсюда и выражение "шестое чувство кишечника".

Микробиом у каждого немного разный. Начиная с рождения, на его формирование влияют питание, среда, сон, наличие стресса, лекарства, в частности антибиотики. Разнообразие микробиома обычно расценивается положительно: более широкий спектр видов микроорганизмов в кишечнике означает более устойчивое и выносливое сообщество.

Между тем единого "идеального" микробиома не существует, но на него можно влиять с помощью сбалансированного питания, регулярной физической активности, полноценного сна и осторожного использования антибиотиков.

Как происходило исследование

Ученые провели исследование, чтобы узнать, как на микробиом кишечника влияет употребление различных молочных продуктов. Для этого они исследовали образцы слизистой толстой кишки.

Участниками стали взрослые, которые проходили плановую колоноскопию в госпитале ветеранов в Хьюстоне. Никто из них не имел серьезных заболеваний, которые могли бы исказить результаты. Во время процедуры врачи взяли крошечные биопсии слизистой оболочки для анализа.

В целом команда проанализировала 97 биопсий от 34 человек. Перед этим участники заполнили анкету о питании, где были вопросы об употреблении молока, сыра, йогурта и общего потребления молочных продуктов.

Оценивали два основных показателя: альфа-разнообразие, то есть сколько видов бактерий в одном образце, и бета-разнообразие - насколько отличаются бактериальные сообщества между двумя людьми.

Анализ учитывал возраст, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, состояние здоровья, общее качество питания и участок кишечника, из которого брали образец. Это помогло отделить настоящие связи от случайных.

Что выяснили ученые

Люди, которые пили больше молока и употребляли больше молочных продуктов в целом, имели более высокое альфа-разнообразие бактерий, прикрепляющихся к слизистой кишечника.

Бета-разнообразие также отличалась в зависимости от уровня потребления молока, сыра, йогурта и общих молочных продуктов. Это означает, что пищевые привычки влияли на структуру бактериального сообщества.

Выделились два известных рода бактерий. Первый - Faecalibacterium - полезен, ведь производит бутират, который питает клетки кишечника и уменьшает воспаление. Его было больше у тех, кто потреблял больше молочных продуктов и молока.

Второй род бактерий - Akkermansia - ассоциируется со здоровым барьером кишечника и лучшими метаболическими показателями. Их также больше находили у тех, кто пил молоко.

Когда учли количество лактозы в рационе, связь между молоком и микробами ослабла. Это указывает на возможную роль лактозы как пребиотика - пищи для определенных бактерий. Это логично, предположили ученые, ведь молоко содержит лактозу, а в большинстве твердых сыров ее почти нет.

Сыр не повторил "эффекта молока": его большее потребление ассоциировалось со снижением количества определенных бактерий, в частности Bacteroides и Subdoligranulum. По йогурту выводов сделать не удалось: его потребление было чрезвычайно низким (в среднем всего несколько глотков в день). Соответственно, не обнаружили четких связей с разнообразием микробов, а классические йогуртовые культуры - Lactobacillus и Bifidobacterium - были на слизистой оболочке в очень низких количествах.

Таким образом, различные молочные продукты влияют на микробное сообщество стенки кишечника по-разному.

Если вы хорошо переносите молочные продукты и пьете молоко, микробное сообщество на поверхности вашего кишечника может быть более разнообразным. Если же основным молочным продуктом в вашем рационе является сыр, эффекты могут зависеть от его вида, от вашего общего питания (особенно клетчатки) и от индивидуальных особенностей микробиома.

Если вы плохо переносите лактозу, пребиотические волокна из бобовых, овса, бананов, лука или спаржи могут питать полезные бактерии другим путем.

Отмечается, что для более четкого понимания этих механизмов нужны более масштабные и длительные исследования на разных группах людей. Пока же можно сказать: то, что вы наливаете в стакан и кладете на тарелку, отражается в вашем кишечнике вполне измеряемым способом.

Ранее УНИАН рассказывал об универсальном фрукте для здоровья мозга, сердца и кишечника. Речь идет о винограде, заслужившем статус "суперфуда" благодаря высокому содержанию полифенолов, которые борются с воспалением и поддерживают состояние здоровья.

Многие полезные свойства винограда для здоровья связаны с влиянием полифенолов на организм, в частности с их противовоспалительными свойствами, объяснила диетолог Эйвери Зенкер. По ее словам, попадая в организм, эти полифенолы нейтрализуют свободные радикалы и впоследствии могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, мозга, иммунитета и обмена веществ.

