Почему у кошек часто возникают заболевания почек: ученые нашли причину

Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили странную биологическую особенность домашних кошек, которая может помочь объяснить, почему они так подвержены хроническим заболеваниям почек, сообщает Phys.org.
Издание отмечает, что в отличие от собак и большинства других млекопитающих, кошки, кажется, накапливают необычные жиры внутри клеток почек, иногда с очень раннего возраста.
Указывается, что новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Veterinary Science и проведенное под руководством профессора Дэвида Гарднера и доктора Ребекки Броцик из Школы ветеринарной медицины и науки университета, показывает, что они отнюдь не обычные.
В статье рассказывается, что с помощью современных химических анализов команда обнаружила, что кошки накапливают редкую группу модифицированных триглицеридов. Объясняется, что это самый распространенный тип жира в организме, необходимый для хранения избыточной энергии из пищи.
Кроме того, эти триглицериды имеют необычные химические связи или разветвленные структуры, которые очень редко наблюдаются у других млекопитающих.
Издание отмечает, что многие из этих жиров имеют специальные эфирные связи, которые ведут себя иначе, чем типичные пищевые жиры. Примечательно, что собаки вообще не проявляли такой закономерности, а дикие шотландские кошки - лишь изредка.
"Причина, по которой такие необычные жиры накапливаются в почках домашних кошек, даже с раннего возраста, может дать важную подсказку о том, почему домашние кошки особенно подвержены хроническим заболеваниям почек, одному из самых распространенных и серьезных заболеваний, поражающих пожилых кошек", - рассказала Броцик.
По мнению исследователей, это характерное накопление липидов внутри клеток почек может быть ранним признаком длительного стресса, который со временем может способствовать повреждению тканей.
"Мы надеемся, что в скором времени мы поймем, почему эти необычные жиры накапливаются у домашних кошек – нам просто нужно собрать доказательства, чтобы найти подтверждение. Если это правда, мы верим, что сможем разработать добавку или модифицированную диету, которая поможет предотвратить накопление этих необычных липидных структур, что в конечном итоге положительно повлияет на долгосрочное здоровье наших домашних животных", – добавил Гарднер.
Издание отметило, что это открытие указывает на новую область исследований в биологии кошек, предполагая, что уникальный метаболизм кошек может вызывать склонность к проблемам с почками.
"Впоследствии это может привести к созданию лучших диагностических инструментов, улучшению рациона питания и новых методов лечения для защиты здоровья почек кошек", - говорится в материале.
