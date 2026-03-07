Почему у кошек часто возникают заболевания почек: ученые нашли причину

С помощью современных химических анализов команда обнаружила, что кошки накапливают редкую группу модифицированных триглицеридов.

Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили странную биологическую особенность домашних кошек, которая может помочь объяснить, почему они так подвержены хроническим заболеваниям почек, сообщает Phys.org.

Издание отмечает, что в отличие от собак и большинства других млекопитающих, кошки, кажется, накапливают необычные жиры внутри клеток почек, иногда с очень раннего возраста.

Указывается, что новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Veterinary Science и проведенное под руководством профессора Дэвида Гарднера и доктора Ребекки Броцик из Школы ветеринарной медицины и науки университета, показывает, что они отнюдь не обычные.

В статье рассказывается, что с помощью современных химических анализов команда обнаружила, что кошки накапливают редкую группу модифицированных триглицеридов. Объясняется, что это самый распространенный тип жира в организме, необходимый для хранения избыточной энергии из пищи.

Кроме того, эти триглицериды имеют необычные химические связи или разветвленные структуры, которые очень редко наблюдаются у других млекопитающих.

Издание отмечает, что многие из этих жиров имеют специальные эфирные связи, которые ведут себя иначе, чем типичные пищевые жиры. Примечательно, что собаки вообще не проявляли такой закономерности, а дикие шотландские кошки - лишь изредка.

"Причина, по которой такие необычные жиры накапливаются в почках домашних кошек, даже с раннего возраста, может дать важную подсказку о том, почему домашние кошки особенно подвержены хроническим заболеваниям почек, одному из самых распространенных и серьезных заболеваний, поражающих пожилых кошек", - рассказала Броцик.

По мнению исследователей, это характерное накопление липидов внутри клеток почек может быть ранним признаком длительного стресса, который со временем может способствовать повреждению тканей.

"Мы надеемся, что в скором времени мы поймем, почему эти необычные жиры накапливаются у домашних кошек – нам просто нужно собрать доказательства, чтобы найти подтверждение. Если это правда, мы верим, что сможем разработать добавку или модифицированную диету, которая поможет предотвратить накопление этих необычных липидных структур, что в конечном итоге положительно повлияет на долгосрочное здоровье наших домашних животных", – добавил Гарднер.

Издание отметило, что это открытие указывает на новую область исследований в биологии кошек, предполагая, что уникальный метаболизм кошек может вызывать склонность к проблемам с почками.

"Впоследствии это может привести к созданию лучших диагностических инструментов, улучшению рациона питания и новых методов лечения для защиты здоровья почек кошек", - говорится в материале.

Другие интересные факты о кошках

