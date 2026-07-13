Как быстро собрать вишни: фермер поделился лайфхаком с использованием пластиковой бутылки

Благодаря этому методу можно без труда собрать вишни.

Если крупные фермеры собирают и сортируют вишни с помощью работников и автоматизированных линий, то те, у кого всего несколько деревьев, находят изобретательные методы. Поэтому издание G4Food.ro раскрыло один секрет, которым поделился фермер в соцсетях.

По его словам, простая пластиковая бутылка, правильно вырезанная, облегчает работу и помогает собрать вишни.

Сбор вишни с помощью пластиковой бутылки

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Такая система проста - двухлитровую пластиковую бутылку вырезают так, чтобы она могла "зацепиться" за вишни прямо на дереве, даже с большой высоты. Бутылку крепят на конце палки, и таким образом она достигает уровня плодов.

"Благодаря вырезанной части вишни срываются с ветки и падают внутрь емкости. Просто и чисто. И без необходимости подниматься по лестнице, что может быть опасно", - заверили в материале.

Другие советы экспертов

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