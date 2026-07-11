Большинство делает это неправильно: эксперты объяснили, как стирать постельное белье

В этом случае не следует перегружать стиральную машину.

Каждый раз приятно ложиться в постель, когда на ней чистое постельное белье. Поэтому издание Southern Living рассказало, как сделать так, чтобы постель была мягкой и идеально чистой после стирки.

Перед началом работы

Специалисты советуют обратить внимание на ткань - когда речь идет о стирке простыней, в первую очередь нужно выяснить, с какой именно тканью вы имеете дело.

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"Некоторые ткани, особенно из органических материалов, такие как те, что мы используем в Boll & Branch, могут требовать более низких температур, чтобы предотвратить повреждение или выцветание. Каждый тип постельного белья имеет свои специфические инструкции по стирке, которых следует придерживаться", - цитирует издание слова одного из экспертов.

Также обращайте внимание на объем загрузки - помимо инструкций по уходу, учитывайте и степень загрязнения, и объем загрузки. Для обычной ежедневной стирки выбирайте стандартный цикл. В случае появления пятен следует выбрать режим интенсивной стирки.

"Помните также, что не следует перегружать стиральную машину. Хотя это и занимает больше времени, стирка одного комплекта постельного белья за раз обеспечит оптимальные результаты, поскольку в машине будет достаточно места для его перемещения без запутывания", - заверили в публикации.

В чём разница между горячей и холодной водой?

Температура воды для стирки постельного белья зависит от особенностей ткани. Обычно горячую воду рекомендуют для уничтожения микроорганизмов и бактерий, однако высокая температура может оказаться слишком агрессивной для некоторых высококачественных материалов.

"Холодная вода также очень эффективно уничтожает микроорганизмы, особенно в сочетании с качественным моющим средством", - говорят эксперты.

Кроме того, холодная вода снижает риск выцветания или вымывания цветов, особенно в случае постельного белья ярких оттенков.

"Стирка постельного белья в холодной воде может быть эффективной для удаления пятен и предотвращения их закрепления. Хотя горячая вода помогает расщеплять масла и жиры, холодная вода более щадяща к тканям и помогает предотвратить усадку или выцветание, что важно для сохранения долговечности вашего постельного белья", - добавляют специалисты.

Как часто следует стирать постельное белье?

Эксперты советуют менять постельное белье еженедельно.

"Поскольку мы пользуемся постельным бельем ежедневно, со временем на нем скапливаются кожные жиры, пот, отмершие клетки кожи, грязь и пыль. Это может вызвать раздражение кожи, способствовать размножению и распространению вредных бактерий, а также спровоцировать или усугубить аллергию", - объясняет издание.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт рассказал, какую одежду нельзя стирать в горячей воде. По его словам, стирка определенных тканей в горячей воде может принести больше вреда, чем пользы.

Также специалисты объяснили, как избавиться от пятен от солнцезащитного крема на одежде. Если на вашей одежде остались пятна от солнцезащитного крема сразу после использования, то здесь может помочь край тупого ножа или кредитная карта.

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