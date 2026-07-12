Чем заменить банан: 5 продуктов с более высоким содержанием магния

Эти продукты очень легко включить в свой рацион.

Бананы часто называют одним из лучших источников магния. В то же время некоторые продукты содержат ещё больше этого важного для организма минерала, пишет Verywell Health.

Магний – жизненно важный минерал, участвующий во многих процессах в организме. Он необходим для образования белков и ДНК, поддерживает нормальную работу мышц и нервной системы, помогает контролировать уровень глюкозы в крови и регулировать артериальное давление. Кроме того, магний играет важную роль в выработке энергии и формировании костной ткани.

Суточная потребность в магнии зависит от возраста, пола и других факторов. По данным Национальных институтов здоровья США, организм усваивает примерно 30–40 % магния, поступающего с пищей, поэтому рекомендуемые нормы его потребления учитывают этот показатель.

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В случае дефицита магния или нарушения его усвоения специалисты советуют обратиться к врачу для подбора надлежащего лечения.

В то же время восполнить запасы этого минерала помогут некоторые продукты, содержащие его даже больше, чем банан.

Семечки

Добавление в рацион тыквенных семечек или порции пудинга из семян чиа может обеспечить организм большим количеством магния, чем средний банан. Тыквенные семечки можно есть в качестве перекуса, добавлять в салаты, десерты или использовать при выпечке хлеба. Семена чиа обычно замачивают или готовят из них пудинг, поэтому их пищевая ценность и калорийность также будут зависеть от других ингредиентов, например, молока или подсластителя.

Орехи

Орехи – полезный перекус, поскольку содержат полезные жиры, однако в то же время могут быть довольно калорийными. Небольшая или средняя горсть миндаля или кешью может обеспечить организм таким же или большим количеством магния, чем средний банан.

Бобовые

Бобовые – это универсальные, доступные и питательные продукты. Они являются хорошим источником растительного белка, а некоторые виды также содержат магний. Бобовые можно добавлять в супы, чили, салаты или готовить из них соусы и паштеты. Порция чили с большим количеством фасоли или перекус из эдамаме может содержать столько же магния, сколько и средний банан.

Злаковые завтраки

Злаковые завтраки часто дополнительно обогащают витаминами и минералами. Хотя некоторые из них могут содержать сахар, добавки и пищевые красители, такие продукты могут быть одним из способов получить необходимые питательные вещества, в частности магний.

Пищевая ценность и калорийность готовых злаковых завтраков могут существенно различаться, поскольку разные бренды и виды могут содержать разное количество добавленного магния.

Овощи

Некоторые овощи также могут быть хорошими источниками магния. Например, одна чашка вареного шпината содержит 156 мг магния, что составляет 37 % суточной нормы. Запеченный картофель с кожурой (примерно 100 г) содержит 43 мг магния, или 10 % суточной нормы.

Подробнее о продуктах с высоким содержанием магния

Ранее были названы 7 бобовых культур с высоким содержанием магния. Отмечалось, что их можно легко включить в ежедневный рацион.

Также УНИАН писал о продукте, в котором больше магния, чем в какао. Подчеркивалось, что этот перекус полезен для сердца и мышц.

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