Таким образом авокадо дольше будет оставаться свежим и зеленым.

Скорее всего, у вас бывали случаи, когда вы разрезали авокадо, а оно уже было коричневым и мягким. Однако есть метод, благодаря которому можно сохранить свежесть второй половины авокадо, если она у вас осталась после первого использования, пишет Express.

По словам одной из блогеров Лауры, нарезка авокадо может играть большую роль в том, как долго оно будет оставаться свежим.

Она объяснила, что вместо того, чтобы нарезать авокадо обычным способом, вдоль, сверху вниз, лучше нарезать его поперек, посередине.

Также Лаура советует хранить неиспользованную половинку с косточкой, положив ее срезанной стороной вниз в чашку. Таким образом это уменьшает контакт фрукта с воздухом и помогает замедлить окисление - процесса, который вызывает нежелательное потемнение.

"Он будет окисляться медленнее", - заверила она.

В комментариях под ее видео пользователи положительно высказались о таком лайфхаке, в частности они написали:

"Этот совет - настоящее спасение. Очень полезный!"

"Неплохая идея, отныне буду об этом помнить".

"Замечательно! Очень умно, спасибо".

Известно, что авокадо богато необходимыми питательными веществами и полезными жирами, благодаря чему оно является настоящим суперпродуктом. Кроме того, этот фрукт содержит почти 20 различных витаминов и минералов, включая калий, витамин К, витамин Е, витамин С и несколько витаминов группы В.

"Авокадо также является отличным источником антиоксидантов и мононенасыщенных жиров, которые, как известно, поддерживают здоровье сердца, а также клетчатки, которая помогает пищеварению и способствует ощущению сытости", - заверили в Express.

