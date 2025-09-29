Скорее всего, у вас бывали случаи, когда вы разрезали авокадо, а оно уже было коричневым и мягким. Однако есть метод, благодаря которому можно сохранить свежесть второй половины авокадо, если она у вас осталась после первого использования, пишет Express.
По словам одной из блогеров Лауры, нарезка авокадо может играть большую роль в том, как долго оно будет оставаться свежим.
Она объяснила, что вместо того, чтобы нарезать авокадо обычным способом, вдоль, сверху вниз, лучше нарезать его поперек, посередине.
Также Лаура советует хранить неиспользованную половинку с косточкой, положив ее срезанной стороной вниз в чашку. Таким образом это уменьшает контакт фрукта с воздухом и помогает замедлить окисление - процесса, который вызывает нежелательное потемнение.
"Он будет окисляться медленнее", - заверила она.
В комментариях под ее видео пользователи положительно высказались о таком лайфхаке, в частности они написали:
"Этот совет - настоящее спасение. Очень полезный!"
"Неплохая идея, отныне буду об этом помнить".
"Замечательно! Очень умно, спасибо".
Известно, что авокадо богато необходимыми питательными веществами и полезными жирами, благодаря чему оно является настоящим суперпродуктом. Кроме того, этот фрукт содержит почти 20 различных витаминов и минералов, включая калий, витамин К, витамин Е, витамин С и несколько витаминов группы В.
"Авокадо также является отличным источником антиоксидантов и мононенасыщенных жиров, которые, как известно, поддерживают здоровье сердца, а также клетчатки, которая помогает пищеварению и способствует ощущению сытости", - заверили в Express.
