О пользе авокадо слышали многие, но не все догадываются, в чем она заключается.

Авокадо богато калием, клетчаткой и ниацином, который играет ключевую роль в борьбе с воспалениями. Кроме того, этот фрукт содержит лютеин и зеаксантин - растительные питательные вещества, которые поддерживают здоровье глаз.

Издание Health Digest пишет, что авокадо также содержит полезные жиры, каротиноиды и витамины A, E и K - все это защищает глаза и борется с заболеваниями, которые могут привести к потере зрения, как макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия.

Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году в журнале Nutrients, ежедневное употребление авокадо может улучшить внимание, память и навыки решения проблем. После шести месяцев употребления авокадо участники исследования продемонстрировали более высокий уровень лютеина и большую плотность макулярного пигмента, которые связаны с более высокими когнитивными способностями.

Кроме того, исследование 2020 года, опубликованное в International Journal of Psychophysiology, было направлено на то, чтобы выяснить, может ли ежедневное употребление авокадо помочь людям с избыточным весом или ожирением мыслить яснее. В течение 12 недель одной группе участников ежедневно давали авокадо, а другой - нет. По итогам исследования группа, которая ежедневно употребляла авокадо, продемонстрировала лучшие результаты в определенных задачах, требующих внимания и концентрации.

Хотя исследование показало, что уровень лютеина повысился, это само по себе не объясняет положительное влияние на мозг. Исследователи также указывают, что полезные жиры, клетчатка и другие питательные вещества, содержащиеся в авокадо, могут способствовать улучшению работы мозга.

Таким образом, авокадо улучшает как здоровье мозга, так и глаз.

