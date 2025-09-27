По такому рецепту этот десерт должен получиться очень вкусным.

Приготовление яблочного пирога, особенно с приходом осени, всегда является отличной идеей. Тонкие ломтики яблок "исчезают" в заварном тесте во время выпекания, благодаря чему образуется единый пирог. В то же время экстракт миндаля добавляет легкой фруктовой нотки, а корица - теплых пряных ароматов. Эксперты советуют подавать такой десерт с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками, пишет EatingWell.

Ингредиенты:

1 килограмм яблок;

сок одного лимона;

⅓ стакана сахара;

3 больших яйца;

3 столовые ложки несоленого сливочного масла, растопленного;

½ чайной ложки корицы;

½ чайной ложки кардамона;

¼ чайной ложки соли;

1 стакан муки;

½ столовой ложки миндального экстракта;

½ стакана цельного молока;

3 столовые ложки яблочного желе, подогретого (по желанию).

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте форму для запекания кулинарным спреем или маслом. Выстелите дно и бока пергаментной бумагой. Поставьте форму на большой противень с бортиками на случай переливания.

Далее очистите от кожуры и сердцевины яблоки. Нарежьте яблоки кольцами, положите их в большую миску, добавьте лимонный сок и перемешайте.

"В большой миске взбейте ⅓ стакана сахара, 3 яйца, 3 столовые ложки растопленного масла, ½ чайной ложки корицы, ½ чайной ложки кардамона и ¼ чайной ложки соли до однородной массы. Добавьте 1 стакан муки и взбивайте до однородной массы. Добавьте ½ стакана молока и ½ столовой ложки миндального экстракта и взбивайте до однородной массы. Вылейте тесто на нарезанные яблоки и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись тестом. С помощью ложки отложите 12-15 яблочных ломтиков (примерно 1 стакан) для украшения", - продолжают в EatingWell.

Разложите оставшиеся яблочные ломтики ровным слоем в подготовленной форме. Вылейте избыток теста сверху, постучите формой по столешнице, чтобы выпустить воздушные пузырьки. Украсьте верх другими отложенными яблочными ломтиками.

Далее поставьте пирог в духовку на 70-80 минут. Проверяйте готовность зубочисткой, вставляя в центр, пока она не выйдет чистой.

"По желанию смажьте тесто 3 столовыми ложками яблочного желе и дайте полностью остыть в форме, примерно 3 часа. После охлаждения отделите тесто ножом от коротких краев формы. Поднимите длинные края пергамента, чтобы вытащить тесто из формы. Переложите на сервировочную тарелку и нарежьте на кусочки", - советуют в издании.

