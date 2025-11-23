Садоводы отметили, что есть несколько способов легко размножить это комнатное растение и добиться пышного цветения на длительное время.

Если вы хотите украсить дом рождественниками, то можете сделать это без дополнительных затрат, размножив его.

Один простой метод позволяет превратить одно растение в несколько: это растение можно размножить в земле и воде или делением, пишет Marthastewart.

Когда размножать рождественник

Лучшее время для размножения рождественского кактуса - весной после его цветения. "Подождите один-два месяца после цветения, чтобы взять черенки. Их нужно брать в период активного роста", - рассказал садовод Эндрю Бантинг и добавил, что размножение в это время стимулирует дополнительное цветение.

Как размножить рождественник в земле

Один из самых простых способов размножения рождественника - это взять черенки и посадить их в контейнер с землей. Лучше взять почвенную смесь для кактусов, поскольку рождественские кактусы нуждаются во влажной, грубой, хорошо дренированной почвенной смеси для хорошего роста, объяснила садовод Лиза Элдред Штайнкопф.

1. С помощью секатора или ножниц отрежте здоровый стебель длиной два-три сегмента.

2. Поставьте его на подоконник на два дня и дайте основанию затвердеть.

3. Наполните контейнер хорошо дренированной почвой. Воткните себель в почву.

Поместите контейнер в место с непрямым светом, поддерживайте почву влажной, но не слишком.

Как размножить рождественник в воде

Еще один способ размножить рождественский кактус - это взять черенки и поместить их в воду. Этот метод позволяет наблюдать за ростом корней, но он не является долгим. В определенный момент черенки необходимо пересадить в контейнер с почвенной смесью.

1. С помощью секатора или ножниц удалите здоровый стебель длиной два-три сегмента.

2. Поставьте его на подоконник на два дня и дайте основанию затвердеть.

3. Наполните водой небольшую вазу или банку и накройте сверху полиэтиленовой пленкой.

Если черенок лишь немного выступает над водой, он пустит корни в воду.

Обновляйте воду каждые несколько дней. Пересадите черенок в контейнер с хорошо дренированной почвенной смесью, когда корни достигнут длины около 2,5 см.

Как размножить рождественник делением

Рождественский кактус в больших контейнерах обычно выращивают из нескольких черенков, которые можно разделить. Вот как это сделать правильно, по словам Штайнкопфа.

Осторожно извлеките растение из контейнера и аккуратно разделите его на более мелкие части. Посадите каждую часть в отдельный контейнер, наполненный хорошо дренируемой почвой.

Поставьте контейнер в место с рассеянным светом. Поддерживайте почву влажной, но не слишком.

Как ухаживать за рождественником после размножения

"Я слежу за тем, чтобы они не пересыхали, и обеспечиваю им хорошее, яркое освещение", - поделилась Штайнкопф, добавляя, что она слегка удобряет свои черенки с весны до осени.

Как только у черенков появятся здоровые корни, их следует пересадить в круглые или квадратные контейнеры диаметром 10 см, наполненные хорошо дренируемой почвенной смесью.

"Сделайте пальцем лунку, чтобы вместить корни, затем поместите корни черенка в лунку и утрамбуйте почву вокруг. Верхний слой почвы должен быть на одном уровне с основанием листьев черенка", - рассказал Бантинг.

Летом, отметила Штайнкопф, рождественский кактус можно выносить на улицу, если он постепенно адаптируется к яркому свету.

"Нужно разместить его на северной стороне дома или под деревом на неделю-другую, прежде чем выносить на яркий свет", - объяснила она.

