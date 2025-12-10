Дайверы прекрасно знают, как нужно вести себя при встрече с опасным хищником.

Акулы обитают во всех пяти океанах на планете - от полярных до тропических вод. Наиболее популярными регионами считаются локации вокруг Австралии, Филиппин, ЮАР, Галапагосских и Багамских островов, а также Карибский бассейн. Если вы собираетесь в путешествие в том направлении, чтобы исследовать дивный подводный мир, стоит знать, нападают ли акулы на аквалангистов и кого они не трогают.

Как акулы реагируют на людей и опасны ли они

Издание Koox Diving пишет, что каждый человек, который вторгается во владения хищника, должен проявлять уважение к той среде обитания, чтобы не нажить себе проблем. В основном, от акул погибают серферы или туристы, но не дайверы - и на то есть несколько причин.

Питание акул

В основном, акулы питаются мелкой рыбешкой и беспозвоночными организмами, более крупные виды предпочитают черепах, тюленей и даже морских львов. На людей акулы тоже нападают, но только если чувствуют угрозу, но можете быть уверены - существо в синтетическом костюме не считается верхом гастрономического удовольствия для акулы.

Уровень интеллекта

Акулы не такие глупые, как кажется некоторым людям - они сами стараются избегать контактов с человеком. Одна из причин - охота на хищников. По данным Koox Diving, от акул погибает примерно 10 человек в год, а вот от рук человека страдают около 100 миллионов хищников за тот же промежуток времени. Рыбаки охотятся на акул ради их плавников - в Азии из такого ингредиента готовят суп, и это блюдо считается деликатесом. Иногда акулы погибают случайно, попадая в снасти, предназначенные для ловли кого-то другого.

Для того, чтобы понимать, насколько опасна акула для человека, нужно учитывать логику поведения хищника. Дайверы знают несколько секретов:

Вести себя естественным образом и не совершать резких движений - акула посчитает, что встретилась с другим обитателем глубины, и не заинтересуется им. Однако если начать махать руками, паниковать или намеренно причинять вред существу, хищник будет защищаться, и даже одного укуса окажется достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб.

- акула посчитает, что встретилась с другим обитателем глубины, и не заинтересуется им. Однако если начать махать руками, паниковать или намеренно причинять вред существу, хищник будет защищаться, и даже одного укуса окажется достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб. Не погружаться туда, где много мелкой рыбы или беспозвоночных организмов - такая локация - буквально фуршет для акулы, они охотятся на добычу в таких местах и легко могут "заодно" укусить человека.

- такая локация - буквально фуршет для акулы, они охотятся на добычу в таких местах и легко могут "заодно" укусить человека. Никогда не погружаться на глубину в рассветные и закатные часы - как раз в это время суток акулы голодны и находятся в поисках пищи, так что, могут быть агрессивными и напасть на дайвера.

- как раз в это время суток акулы голодны и находятся в поисках пищи, так что, могут быть агрессивными и напасть на дайвера. Не выбирать мелководье и мутные воды - велика вероятность, что хищника вы заметите слишком поздно, а тупорылые акулы охотятся в таких локациях.

- велика вероятность, что хищника вы заметите слишком поздно, а тупорылые акулы охотятся в таких локациях. Заниматься дайвингом в группе - чем больше "глаз" - тем выше шанс, что кто-то заметит акулу и вовремя предупредит остальных.

Кстати, дайверы категорически не рекомендуют долго находиться на поверхности воды, они считают, что лучше сразу из лодки прыгать в воду, а затем, выныривая, залезать обратно. Дело в том, что хищники охотятся на мертвых или раненых животных, которые плавают по поверхности, и могут перепутать их с человеком.

