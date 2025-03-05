Узнать правду можно, даже не задавая вопросов и не проверяя телефон.

Женщина в гневе способна на великие поступки, об этом знает каждый провинившийся мужчина. Но для того чтобы вершить правосудие, вину необходимо доказать. Если поведение избранника вызывает недоверие, прямые вопросы не спасут, а станут тем, что может отпугнуть мужчину. Зато легко можно выяснить, обманывают вас или нет, просто посмотрев на человека.

Психолог Виталий Сторчеусов в комментарии рассказал, как распознать, когда человек врет.

Как понять, что мужчина врет о своих чувствах по лицу

Эксперт говорит, что сначала нужно узнать, как мужчина ведет себя, когда говорит правду. Зная, какой человек обычно, мы можем заметить, что что-то изменилось. Сторчеусов привел пример, какая мимика у человека, который лжет:

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На лице человека может появиться неуместная микроэмоция - непроизвольное выражение лица, благодаря которому проявился, к примеру, гнев. Также у человека может быть напряжена челюсть.

Он добавил, что если человек говорит неправду или что-то пытается скрыть, его мимика может стать непоследовательной, могут быть не те выражения лица, что обычно.

Какие жесты указывают на ложь

Кроме того, психолог объяснил, как распознать ложь и невербальные сигналы, если обратить внимание на жесты. Эксперт предупредил, что по поведению человека нельзя четко определить, врет он или нет, но изменение в жестикуляции может свидетельствовать по крайней мере о том, что собеседник что-то не договаривает:

О попытке что-то скрыть или об обмане может свидетельствовать то, что человек во время разговора стал чаще касаться своего лица или частей тела.

Еще "тревожный звоночек", если раньше человек был в открытых позах, а начал "закрываться" - то есть скрещивает руки. Стоит отметить, что закрытая поза может свидетельствовать о том, что у человека тревога или он не в настроении. Поэтому, анализируя собеседника, важно знать то, как он ведет себя обычно и обращать внимание на изменение в поведении. Если человек недоговаривает или обманывает, его движения могут быть хаотичными.

Как узнать, что мужчина врет по телефону

По словам Сторчеусова, во время телефонного разговора возможную ложь можно распознать по изменению тона. Кроме того, некоторые люди, когда врут, начинают чрезмерно вдаваться в детали или наоборот - скрывать некоторые подробности. Может быть непоследовательность в рассказе, останется много пробелов. Когда есть много "белых пятен" в рассказе - это свидетельствует о том, что что-то не так. Если человеку не присущи паузы во время беседы, а он их начал делать, это тоже может свидетельствовать о лжи или попытке что-то скрыть. Однако есть и другой вариант - возможно, человек устал.

Психолог говорит, что некоторые люди могут использовать фразы, которые им несвойственны, к примеру: "Честно говоря", "Если быть откровенным" или "Ты мне не поверишь". Эти признаки лжи у мужчин также встречаются.

Как узнать, что человек врет по переписке

Сторчеусов объяснил, как распознать ложь и невербальные сигналы, если вы с человеком общаетесь через переписку. Он говорит, что о возможной лжи или попытке что-то скрыть может свидетельствовать то, что человек стал дольше отписываться. Кроме того, "тревожный звоночек", если полученный текст слишком идеальный, то есть видно, что он "вылизанный", человек меняет тему, не отвечает на вопросы.

Еще нечестный человек может прибегнуть к нападению, чтобы защитить себя, к примеру, спрашивать: "Ты что мне не веришь? Ты думаешь, что я вру?". Стоит отметить, что человек, который часто кого-то подозревает во лжи, сам может этим "грешить".

Вообще, Сторчеусов уверен, что недоверие к партнеру - это серьезный повод задуматься о том, что у отношений нет правильного фундамента, они построены не на искренних разговорах. И это вина двух людей:

Обычно в таких парах мужчина и женщина стоят друг друга.

Ложь можно назвать кризисом. Если ложь разоблачится, но не разрушит пару, то отношения могут выйти на другой уровень и стать более искренними.

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