На эти 6 черт лица люди мгновенно обращают внимание, оценивая привлекательность, - исследование

Наш мозг анализирует лица по сложной схеме, часто бессознательно, и ориентируется на конкретные подсказки, которые считает важными с социальной или биологической точки зрения.

Новое исследование, проведенное в декабре 2024 года клиникой Майо и ее медицинской школой, выявило, что при оценке внешности люди автоматически фокусируются на шести ключевых чертах лица. Ученые использовали технологии отслеживания взгляда, чтобы выяснить, куда именно смотрят участники эксперимента, когда пытаются определить, является ли кто-то привлекательным, пишет Forbes.

Для эксперимента были использованы фото людей разного этнического происхождения без макияжа или косметических вмешательств.

Основные выводы

1. Центр лица - ключевой

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Больше всего внимания участники уделяли так называемому "центральному треугольнику" - глазам, носу и рту. Эта зона, как выяснили ученые, дает важнейшие подсказки об эмоциях, намерениях и идентичности, даже когда оценка привлекательности не была основной целью просмотра.

2. Сознательное оценивание меняет взгляд

Когда людей прямо просили оценить внешность, их внимание становилось более сосредоточенным: они дольше смотрели на рот, нос и щеки. Это свидетельствует, что мы анализируем симметрию, состояние кожи и молодость - косвенные признаки "хороших генов".

3. Мужчины - на губы, женщины - на глаза и волосы

Мужчины тратили больше времени, рассматривая женские губы, тогда как женщины сосредотачивались на глазах и волосах мужчин. Оба эти фактора связаны с эволюционными механизмами: мужчины - с фертильностью, женщины - с социальной привлекательностью и ухоженностью.

4. Рот, волосы и глаза - индикаторы привлекательности

Люди, которых участники считали привлекательными, получали больше всего зрительного внимания именно в этих зонах. Ученые предполагают, что эти черты несут информацию о здоровье, ухоженности и симметрии - ключевых критериях оценки красоты.

5. Лоб и шея - сигнал обратный

Если же взгляд сосредотачивался на лбу или шее, рейтинги привлекательности были ниже. Это может означать, что в этих случаях что-то во внешности воспринималось как "странное" или непропорциональное - даже если наблюдатель не мог четко объяснить, почему.

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