Этот вид мяса является одним из лучших источников белка, но люди кормят им собак

100 г этого мяса содержат более 25 г белка и значительное количество калия и фосфора.

Говяжья селезенка – это субпродукт, который мы в основном игнорируем в нашем ежедневном рационе, и чаще используем его как еду для домашних животных. А между тем она является настоящим суперпродуктом, и определенно заслуживает внимания сторонников здорового питания, пишет planeta.pl.

Говяжья селезенка имеет интенсивный, слегка сладковатый вкус, напоминающий печень и сердце, а при правильном приготовлении становится нежной. При этом селезенка - настоящий кладезь питательных веществ: она содержит высококачественный белок, который поддерживает регенерацию мышц и тканей, а также гемовое железо – форму, наиболее легко усваиваемую организмом, имеющую решающее значение для производства красных кровяных клеток и борьбы с анемией.

Обилие витаминов группы В, особенно витамина В12, играет важную роль в правильном функционировании нервной системы, а такие минералы, как цинк и селен, поддерживают иммунитет и здоровье кожи. Кроме того, 100 г тушеной селезенки содержат более 25 г белка и значительное количество калия и фосфора – элементов, важных для электролитного баланса и функционирования мышц.

От традиций к современной кухне

В ближневосточной кухне говяжья селезенка, известная как "далак", часто готовится на гриле, тушится с ароматными специями или подается в качестве уличной еды с хлебом и зеленью. Шеф-повара также используют ее в рагу, котлетах и ​​паштетах – каждое блюдо подчеркивает ее богатый вкус и текстуру.

Вот несколько идей для ее использования:

Гуляш – тушеная селезенка становится мягкой и прекрасно сочетается с луком и специями.

Фрикадельки – молотая селезенка отлично подходит для мясных начинок и котлет.

Селезенка на гриле – в турецкой кухне ее готовят на гриле, что подчеркивает ее уникальный вкус.

Мальтийская колбаса из селезенки – на Мальте из нее делают колбасу с травами и крупой.

Паштет – измельченный и приправленный, он является альтернативой паштету.

