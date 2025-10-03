Только 1% людей могут найти слово 'дуб' за 11 секунд: удивительно сложная головоломка

В сетке хаотично расположенных букв где-то "спряталось" слово.

Есть что-то действительно особенное в разгадывании словесных головоломок, поскольку они предлагают уникальное сочетание вызова для мозга и ощущение вознаграждения, когда задание удается выполнить.

Головоломки, которые мы предлагаем, - последний тренд среди пользователей сети. Они тренируют ваш мозг, одновременно обеспечивая мгновенное удовольствие, к которому стремится современное поколение. К тому же они помогают убедиться в умении концентрировать внимание и распознавать нужный объект.

Решая такие задачи, вы немного обогатите свой словарный запас, а также проведете простое упражнение для глаз.

Видео дня

В сегодняшней головоломке вам придется успеть разыскать слово "дуб". Сосредоточьтесь, но не волнуйтесь. У вас есть 11 секунд. Время пошло.

Время, отведенное для поиска слова "дуб", закончилось. Поздравляем, если вы смогли найти его. Это означает, что у вас острое зрение и отличное умение концентрировать внимание. Если вы не справились с заданием - даем вам еще один шанс: вернитесь и поищите слово еще раз. Ответ - ниже.

Другие головоломки от УНИАН

В сверхсложной головоломке нужно найти слово "Аляска" за 11 секунд. Чтобы справиться с этой задачей, следует сопоставлять буквы по горизонтали или вертикали.

Также мы предлагали задание, в котором надо найти слово "ананас" за 11 секунд. Попробуйте бросить себе вызов - сможете ли вы решить эту сложную словесную головоломку.

Вас также могут заинтересовать новости: