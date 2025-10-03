Готовы проверить свою логику и внимательность к деталям?

Головоломки на поиск слов, задачки на логику и разнообразные иллюзии – это задания, которые хотя бы раз решал каждый из нас. Многие делают это на регулярной основе, что дает свои плоды.

Такая практика помогает тренировать логическое и критическое мышление, память, внимательность к деталям, навыки наблюдения и другие когнитивные способности. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

В этой оптической иллюзии вы увидите десятки одинаковых чисел – 49, среди которых мы спрятали одно отличное. Надо отыскать число 46.

Сделать это нужно будет всего за 8 секунд. Но все не так просто.

Если вы были внимательны, то могли заметить, что на картинке числа перевернуты, и это может сбивать вас с толку. Готовы проверить свою логику и внимательность к деталям?

Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства советуем установить таймер.

Итак, ваши 8 секунд на поиски числа 46 исчерпаны. Решить эту головоломку можно было разными способами. Вы могли пойти путем сканирования строк в поисках отличий. Или же можно было воспользоваться более легким вариантом.

Дело в том, что в перевернутом виде 6 выглядит как 9, и наоборот. Так что для того, чтобы отыскать число 46, вам просто нужно было найти девятку.

Неважно, какой путь выбрали вы. Если вы справились за отведенное время, можете собой гордиться.

Ответ на головоломку:

