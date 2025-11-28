Справиться с этой задачей будет непросто.

Головоломки на поиск слов – это не только способ весело провести время. Это также быстрая и эффективная тренировка для мозга.

В таких задачках вам предлагается набор случайных букв, среди которых надо отыскать конкретное слово. Готовы проверить себя? УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Решая подобные головоломки, вы учитесь распознавать закономерности в расположении букв. Такие задачи стимулируют ваш мозг, помогают улучшить кратковременную память и учат грамотно использовать свое время.

Видео дня

Исследования показывают, что головоломки на поиск слов могут улучшить зрительное восприятие и умение сосредотачивать внимание на определенной задаче.

Итак, ниже вы увидите изображение, где десятки букв расположены в произвольном порядке. Где-то там спрятано слово "Полтава", и вам надо его найти.

Но не все так просто. Мы установили ограничение во времени: вы должны найти слово всего за 12 секунд, и сделать это сможет далеко не каждый.

Вы в игре? Тогда начинаем отсчет времени. Чтобы вам было удобнее, можете установить таймер.

Что ж, время исчерпано. Вам удалось найти слово "Полтава" всего за 12 секунд? Если вы справились, вашей внимательности можно только позавидовать.

Если вам времени не хватило, вернитесь к изображению и поищите еще. Дадим небольшую подсказку: мы спрятали слово в нижней части изображения.

Ответ на задание:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам проверить свою внимательность в задании, где надо отыскать слово "марка". Ответ необходимо дать всего за 12 секунд.

Если же хочется чего-то другого, почему бы не попробовать решить сложную головоломку со спичками? Вам нужно добавить всего 2 спички так, чтобы равенство стало верным.

Вас также могут заинтересовать новости: