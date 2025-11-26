Вам придется использовать творческий подход, чтобы найти ответ.

Головоломки со спичками – идеальный вариант для тех, кто любит аналитические задачки и умеет мыслить нестандартно.

УНИАН создал для своих читателей новый интересный вызов. Чтобы решить эту умственную задачку, внимательности к деталям будет мало. Вам придется использовать творческий подход, чтобы найти ответ.

Итак, на коллаже ниже вы увидите равенство 3-0=5. Конечно, оно не является математически верным, поскольку ответ должен был бы быть "3".

Видео дня

Вам нужно добавить две спички так, чтобы все исправить. В конечном итоге равенство должно быть верным. Справиться нужно в течение 20 секунд, поэтому советуем не медлить.

Помните, что вы должны тщательно проанализировать количество и расположение спичек на картинке, чтобы понять, куда нужно доложить еще две спички. Добавлять их можно как к цифрам, так и к знакам.

Готовы проверить себя? Тогда начинаем. Желаем удачи!

Что ж, 20 секунд исчерпаны. Вам удалось найти способ расположения дополнительных спичек, который сделал бы равенство верным?

На самом деле все довольно просто. Давайте разберем все пошагово. Добавлять спичку к знаку смысла не было, поскольку 3+0 равнялось бы 3, а переместить спичку с 5 нельзя.

Поэтому вы могли бы добавить по одной спичке к 3 и 5 так, чтобы из них образовалась цифра 9. Тогда вы бы получили равенство 9+0=9, которое является математически правильным.

Ответ:

Больше вызовов от УНИАН

Понравилась головоломка со спичками? Тогда предлагаем вам похожее задание. В нем вам надо заставить рыбу плыть с помощью трех спичек. Проверите себя?

Или же можете попробовать свои силы в головоломке на поиск слова. Вы должны отыскать слово "марка" в течение 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: