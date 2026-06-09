Как вернуть блеск столовым приборам: вам понадобятся всего два натуральных ингредиента

Люди пользуются столовыми приборами каждый день.

Столовые приборы и посуда используются ежедневно, и чем чаще их применяют, тем больше вероятность, что они потускнеют, поцарапаются и потеряют свой первоначальный блеск. Как пишет Mirror, есть способ, который поможет вернуть столовым приборам из нержавеющей стали и серебра прежнюю красоту.

В частности, эксперт по уборке и автор TikTok Лили, более известная как Clean with Lily, выбирает способ, который предполагает использование небольшого количества обычных бытовых средств. В своем недавнем видео она объяснила, как возвращает блеск таким приборам, используя два натуральных ингредиента.

"Положите потускневшие и потемневшие столовые приборы в ванну или раковину, наполненную теплой водой. Добавьте щедрое количество пищевой соды, белого уксуса и немного средства для мытья посуды. Слегка пошевелите воду, чтобы смешать ингредиенты и создать пузырьки", - отмечается в материале.

Видео дня

По словам эксперта, этот способ сделает столовые приборы "блестящими".

"Пищевая сода помогает вернуть блеск тусклым столовым приборам, действуя как мягкий абразив, удаляющий налет и пятна от еды, не царапая поверхность металла. В сочетании с уксусом она создает кислотное действие, растворяющее минералы, и мягкий абразивный скраб", - объясняют в публикации.

В то же время уксусная кислота удаляет налет, минеральные отложения и пятна от жесткой воды, а щелочная пищевая сода мягко полирует поверхности и нейтрализует кислоты, позволяя металлу сиять без жесткого трения.

"При смешивании уксус и пищевая сода вступают в реакцию с образованием пузырьков (углекислого газа), что физически помогает удалить грязь и налет из труднодоступных мест на столовых приборах. Добавление капли моющего средства для посуды поможет удалить жир, грязь и стойкие остатки пищи, а остальные ингредиенты помогут вернуть блеск", - добавляют в материале.

Также бренд чистящих средств Arm & Hammer пояснил, что для полировки столовых приборов также можно приготовить пасту из пищевой соды.

"Паста из пищевой соды и воды - это все, что вам нужно для чистки крупных серебряных предметов и удаления матового налета. Вам нужно будет натереть пастой предметы, но пищевая сода сделает за вас большую часть работы без интенсивного трения - и без токсичных ингредиентов. Обязательно удалите пищевую соду из всех углублений и щелей в конструкции, особенно вокруг краев, ножек серебряных сервировочных наборов", - говорится в сообщении.

Другие советы экспертов

Также садоводам рекомендуют рассыпать в саду молотый перец чили. Это связано с тем, что в последние годы птицы сталкиваются с трудностями, а именно теряют место обитания и борются с дефицитом пищи.

Кроме того, эксперты рассказали, почему следует замачивать ягоды в уксусе перед употреблением. Специалисты говорят, что обычный уксус достаточно эффективно уничтожает споры плесени и бактерии, портящие фрукты.

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