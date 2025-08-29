Этот цветок известен тем, что его легко выращивать и он не требует особого ухода.

Не всем посчастливилось иметь большой сад, и некоторые люди вынуждены довольствоваться небольшими клумбами и балконами, чтобы создать красивую композицию. Хорошая новость заключается в том, что некоторые цветы лучше подходят для небольших пространств благодаря своей неприхотливости.

Издание Express пишет, что некоторые растения и цветы хорошо растут на небольших клумбах благодаря своим особенностям, например, растут исключительно вверх. Те, которые остаются компактными и цветут в течение всего вегетационного периода, также лучше всего подходят для небольших площадей.

Как сообщает AOL, настурции особенно популярны среди садоводов, у которых мало места. Они известны своей универсальностью и быстрым ростом.

Видео дня

Эти цветы идеальны для начинающих садоводов, потому что очень быстро прорастают и могут расти на бедной почве. Настурции можно выращивать в контейнерах, бордюрах или подвесных корзинах.

Садоводам рекомендуется сажать их на солнце или в полутени на хорошо дренируемой почве.

"Они предпочитают менее питательную почву, что усиливает их цветение. Поливайте их умеренно, но регулярно", - говорят эксперты.

Эксперт по садоводству Марк Дианко добавил:

Настурции очень легко выращивать. Все, что вам нужно, — это пакет семян и энергия, чтобы разбросать их примерно в том направлении, где вы хотели бы собирать цветы. Они настолько неприхотливы, что вам не нужно выбирать для них лучшее место: они будут хорошо расти даже на бедной почве. Для более продуманного подхода сейте весной и заглубляйте семена примерно на 2,5 см под поверхность с таким интервалом, какой вам нравится.

Ранее УНИАН писал, на каком подоконнике орхидея чувствует себя лучше всего.

Вас также могут заинтересовать новости: