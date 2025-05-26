Индюшиные яйца невозможно увидеть на рынке по той причине, что они нерентабельны.

Индюшиные яйца вполне пригодны к употреблению, однако они нам не доступны, потому что не попадают на рынок. Причина в том, что они просто не рентабельны, пишет IFLScience.

Издание рассказало, что в дикой природе индейка строит гнездо на земле в защищенном месте в лесу. Она откладывает яйца в течение двухнедельного периода, производя одно яйцо каждые 24-32 часа. Обычно это приводит к появлению кладки из 9-13 яиц. Для дикой индейки этого более чем достаточно, но для фермеров, специализирующихся на производстве яиц, этого очень мало.

В США действует около 2500 индюшиных ферм, и, казалось бы, это должно означать, что они несут много яиц. Однако индюшиные яйца невозможно увидеть на рынке по той простой причине, что они нерентабельны.

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Если курица способна нести яйцо почти ежедневно, то индейка - раз в 32 часа, и этот показатель фермеры считают очень низким для промышленного производства яиц. К тому же, отмечается, индейке нужно семь месяцев, чтобы достичь возраста яйценоскости, тогда как курице - всего пять.

Индейки также намного больше кур, поэтому их содержание требует больше пространства и корма, а это увеличивает расходы. Таким образом, для фермеров, которые стремятся получить прибыль от яиц, индейки являются невыгодной альтернативой.

Между тем, отмечается, индюшиные яйца абсолютно пригодны к употреблению. Фермеры подтверждают, что на вкус они очень похожи на куриные, только несколько больше, имеют более толстую скорлупу и более плотную мембрану.

Ранее УНИАН писал, полезно ли есть яйца ежедневно. Эксперт по питанию Келлиенн Петруччи рассказала обо всех факторах, которые следует учитывать, прежде чем есть яйцо на завтрак.

В яйцах огромное количество питательных веществ. Каждое яйцо содержит шесть граммов полноценного белка, но, помимо макронутриентов, в них есть несколько важных соединений. Особенно ценное питательное вещество - холин, который помогает строить прочные, упругие клеточные мембраны, а также играет важную роль в метилировании - процессе включения и выключения генов. Яйца также являются хорошими источниками рибофлавина, железа, цинка, фолата, фосфора, а также витаминов A, D, B6 и B12.

Кроме того, как выяснилось, яйца не оказывают существенного влияния на уровень холестерина. Последние исследования показали, что большая часть холестерина в организме вырабатывается печенью из пищевых насыщенных и трансжиров, а не из холестерина, содержащегося в пище. А в каждом яйце содержится всего 1,5 грамма насыщенных жиров, и этого вряд ли достаточно, чтобы бить тревогу.

Однако если вы сочетаете яйца с мясными блюдами на завтрак, содержащими натрий и насыщенные жиры, такими как бекон и колбаса, могут возникнуть риски для здоровья.

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