'Сердцебиение Земли' разрывает Африку на части: ученые раскрыли детали

Геологи обнаружили под Африкой "ритм жизни" планеты - мантия пульсирует, раздвигая тектонические плиты и готовя рождение нового океана.

Под регионом Афар в Эфиопии ученые зафиксировали ритмичный "пульс" глубоко под поверхностью планеты, который может свидетельствовать о начале образования нового океана, пишет Africa Times.

Ученые под руководством геолога Эммы Уоттс обнаружили, что магма под африканским регионом движется в ритмичном, похожем на сердцебиение, темпе - поднимаясь и опускаясь в мантии Земли.

Регион Афар, где сходятся три тектонические плиты - Аравийская, Нубийская и Сомалийская, давно известен своей вулканической активностью. Сейчас же, по данным исследования, опубликованного в *Nature Geoscience*, этот район может быть свидетелем первых этапов распада континента.

"Мы обнаружили, что мантия под Афаром не статична. Она пульсирует - и эти импульсы буквально меняют форму континента", - объясняет Уоттс.

По данным геофизиков, когда расплавленная мантия поднимается к коре, она создает напряжение, которое раздвигает тектонические плиты. В конце концов, часть региона опустится ниже уровня моря, и здесь может сформироваться новый океан.

Ученые сравнивают эти подземные процессы с ударами сердца: мантия пульсирует неравномерно, реагируя на движение плит и толщину земной коры. Именно эти импульсы могут определять, где будут возникать вулканы и сейсмическая активность в будущем.

Исследователи отмечают, что открытие дает уникальное понимание того, как изнутри формируется поверхность Земли. "Мы буквально наблюдаем, как рождается новый океан", - заключает геофизик Дерек Кир.

