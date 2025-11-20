Исследователи считают, что их выводы могут переписать учебник по геологическим рифтам.

Тектоническая граница между Африкой и Азией постепенно отдаляется друг от друга, поскольку новые данные свидетельствуют о том, что разлом у границы двух континентов медленно, словно улитка, раздвигается. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что это движение происходит в Суэцком заливе - глубоком разломе земной коры, проходящем вдоль узкой полосы моря между материковым Египтом и Синайским полуостровом, сухопутным мостом, где встречаются Африка и Азия. Он образует хвостовую часть более крупного Красноморского разлома, который разделил Аравийскую и Африканскую тектонические плиты около 25 миллионов лет назад.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показывает, что эта трещина в земной коре, которая когда-то считалась неактивной, "неудавшейся" разломной зоной, более активна, чем предполагалось. Изучая форму Суэцкого разлома и расположение древних коралловых рифов, которые сейчас возвышаются над уровнем моря, геологи обнаружили, что земная кора здесь продолжает сдвигаться со скоростью до 0,55 миллиметра в год.

Исследователи считают, что их выводы могут переписать учебник по геологическим рифтам. Рифты могут быть не просто "включены" или "выключены", а мерцать по спектру активности, периодически тихо активизируясь, когда считается, что они уже закончились и исчезли. Ученые добавили:

"Продолжая расширяться, Суэцкий рифт не соответствует своей ошибочной классификации рифтов, возможно, из-за своей близости к активной границе плит. Эти результаты подчеркивают необходимость переоценки предположительно неактивных рифтов в глобальном масштабе и проверки того, является ли замедление без сбоев общим эволюционным путем для внутриконтинентальных рифтов".

Важно, что незначительные движения Суэцкого рифта, по прогнозам, не разорвут Азию и Африку в ближайшее время. Дело в том, что движение тектонических плит сложно и многогранно, включая сеть взаимодействующих разломов и едва заметных сдвигов, которые развиваются на протяжении миллионов лет. Однако в других частях региона тектонические силы незаметно подготавливают почву для резких континентальных сдвигов.

Интересно, что неподалёку от Суэцкого залива наблюдается значительная активность Восточно-Африканской рифтовой системы - одного из крупнейших разломов в мире, протянувшегося вниз через Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик.

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что эта активность может привести к постепенному отрыву Сомалийской тектонической плиты от более крупной Нубийской плиты, что приведёт к образованию нового моря в образовавшемся разрыве. По сути, это приведёт к отсечению Восточной Африки от остальной материковой части.

Но этого не произойдёт ещё миллионы лет. Тем не менее, Суэцкий и Восточно-Африканский разломы иллюстрируют, что Земля - это далеко не статичный, неизменный каменный шар. С человеческой точки зрения поверхность нашей планеты может казаться незыблемой и вечной, но она непрерывно и неуловимо меняется.

