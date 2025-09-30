На монетах, которым 1400 лет, изображены разные императоры, начиная с византийского императора Юстина и заканчивая ранним периодом правления императора Ираклия.

Археологи обнаружили у Галилейского моря редкий клад золотых монет и украшений, которым почти 1400 лет и они датируются византийской эпохой.

Клад содержал 97 монет из чистого золота и десятки ювелирных изделий, включая серьги, инкрустированные жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. Археологическая группа обнаружила сокровище во время исследования древнего города Гиппос (также известного как Сусита), расположенного на склонах Голанских высот, пишет Livescience.

"Это один из пяти крупнейших золотых кладов того периода, найденных в регионе. Добавление ювелирных изделий и мелких денег делает его еще более интересным и нумизматически значимым. Это пока первый клад такого рода в Гиппосе", - рассказал археолог Хайфского университета и соруководитель раскопок Майкл Айзенберг.

Эди Липсман, металлоискатель, обнаружил клад, проходя мимо большого камня и двух древних стен. "Прибор сработал, я не мог поверить - золотые монеты начали появляться одна за другой", - рассказал Липсман.

На монетах изображены разные императоры, начиная с правления византийского императора Юстина I (518–527) и заканчивая ранним периодом правления императора Ираклия (610–613, хотя он правил до 641 года). На некоторых монетах были остатки ткани, что указывало на то, что сокровище когда-то было завернуто в ткань.

Среди найденных монет – солиды – крупные монеты Византийской империи с высоким содержанием золота; семиссы, достоинством в половину солида; и тремиссы, достоинством в треть солида.

"Когда находишь монеты и украшения возрастом почти 1400 лет, которые выглядят как новые, это редкая находка", – поделился впечатлением Айзенберг.

Один из тремиссов был особенно редким; вероятно, он был отчеканен на Кипре в 610 году полководцем Ираклием Старшим и его сыном, восставшими против императора Фоки. Младший Ираклий победил и основал византийскую династию Гераклидов, правившую с 610 по 711 год.

"Это редкая находка, которая проливает важный свет на понимание политической и экономической истории того периода", – отметил нумизмат Дэнни Сайон, участвовавший в раскопках.

Хотя причина захоронения клада неизвестна, история свидетельствует о том, что в VII веке Гиппос был неспокойным местом. В 614 году армии Сасанидской империи, включавшей Иран и части Ближнего Востока и Центральной Азии, вторглись в Византийскую Палестину. Согласно заявлению, жители христианских городов региона, включая Гиппос, прятали сокровища, пока наступали иностранные солдаты.

В течение многих лет этот регион оставался очагом ожесточенных сражений. Иерусалим пал во время нападения в 614 году, но византийцы отвоевали территорию примерно через 15 лет. В 636 году мусульманские армии снова отвоевали ее. В это время Гиппос пришел в упадок и был окончательно заброшен после землетрясения в Галилее в 749 году.

"Первая половина VII века содержит наибольшее количество чрезвычайных кладов золотых и бронзовых монет", - рассказал Айзенберг.

Это связано с тем, что сасанидские и мусульманские завоевания привели к всеобщему хаосу в то время.

"Люди были напуганы и оставили довольно много кладов, в основном монет", - сказал он.

