Иногда мы так устаем, что дополнительные минуты на разогрев духовки могут ощущаться бесконечными. Но точно ли это нужно делать?

Иногда в жизни возникают моменты, когда мы одновременно и устали, и голодны. Из-за этого мы можем задуматься, что же будет быстрее — заказать доставку или же разогреть духовку и запечь готовую продукцию, будь то пицца, наггетсы или запеканка.

Но вот вы уже заходите на кухню и вас там встречает ледяная духовка. И здесь возникает главный вопрос: стоит ли ждать, пока она разогреется? Короткий ответ: да, духовку нужно предварительно разогревать, если вы хотите лучший результат, пишет Simply Recipes.

Нужно ли разогревать духовку перед выпеканием пиццы (замороженной или свежей)

Когда речь идёт о замороженной пицце, инструкции на коробке рассчитаны так, чтобы подходить для любой духовки. Это значит, что если у вас духовка греется быстро, а у меня — как черепаха в меде, мы всё равно начнём готовку при одинаковой температуре и получим схожий результат.

Технически можно начать выпекать пиццу и в холодной духовке, но тогда ее придется размораживать заранее, а корочка и сыр потребуют несколько лишних минут, чтобы стать румяными и пузырчатыми. Если у вас нет чудо-кнопки "no-preheat pizza", лучше духовку разогреть.

А вот для свежей пиццы разогрев обязателен — только раскаленная духовка способна имитировать профессиональную печь пиццайоло.

Как правильно запекать наггетсы в духовке

Конечно, замороженные наггетсы можно засунуть в холодную духовку, но тогда хрустящая панировка рискует превратиться в грустную, влажную корку. Чтобы избежать мокрой корки и холодных "динозавров" внутри, разогрейте духовку до указанной температуры.

Хотя наггетсы выглядят золотистыми прямо из упаковки, я предпочитаю полностью исключить риск пищевых бактерий и строго следую инструкции. Разогрев и запекание до внутренней температуры 74°C (165°F) — и готово: победительский ужин из курицы.

При каких градусах готовить запеканку и жаркое

Запеканки, жаркое и овощи не всегда требуют предварительного разогрева, ведь они готовятся дольше, чем, скажем, пицца. Но то время, которое вы якобы экономите, засовывая замороженные макароны с сыром в холодную духовку, всё равно уйдёт на дополнительный прогрев.

Если у вас есть готовая замороженная запеканка — разморозьте её заранее в холодильнике и разогрейте духовку. Даже если блюдо просто стояло в холодильнике, разогрев поможет прогреть его равномерно.

Да, вы в принципе можете не разогревать духовку для уже приготовленной замороженной еды — если уж совсем прижало. Но даже если эти двадцать минут кажутся самыми длинными в жизни, поверьте: разогретая духовка — это гарантия того, что блюдо получится еще вкуснее.

