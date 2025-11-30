Как считает Тим Суинни, нейросети скоро окажутся замешаны в производстве всего контента.

Глава Epic Games Тим Суинни заявил, что маркировка игр "сделано с помощью ИИ" не имеет смысла, потому что искусственный интеллект в ближайшие годы станет частью почти всех производств.

Такую мысль он оставил под постом в X о том, что Valve стоит убрать такое требование в Steam.

Громкие случаи использования ИИ в разработке игр вроде Arc Raiders и The Finals, где озвучка частично генерировалась через нейросеть, уже вызвали шквал критики. Но всё становится сложнее, когда ИИ применяется для технических задач, например, для сглаживания анимаций. В таких случаях это уже просто инструмент, а не замена художников, и границу провести трудно.

Valve ещё в начале 2024 года обязала студии указывать, как именно использовался ИИ - генерировался ли контент заранее или создаётся на лету. По июльскому опросу 2025 года около 7% проектов на Steam отметили, что использовали генеративные инструменты.

После слов Суинни началась новая волна споров. Художники и композиторы под постом напоминают, что индустрия уже вводила обязательные дисклеймеры вроде "не реальный геймплей" в трейлерах игр. К примеру, инди-разработчик Майк Бетелл написал, что если Epic уверена в будущем ИИ, то пусть размещает ярлыки "мы используем ИИ" на своих играх и смотрит, как это скажется на продажах.

Ранее мы рассказывали, что игроки раскритиковали Call of Duty: Black Ops 7 за использоавние картинок, сгенерированных ИИ. Activision использовала ИИ для создания визиток.

